Розвідка: Масований ракетний удар по півночі Україні — це провокація росії, щоб втягнути білорусь у війну

Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що нічні масовані ракетно-бомбові удари по північним областям України були провокацією росії, щоб втягнути білорусь у війну.
Розвідка вказує, що це був перший випадок авіаційного удару по Україні безпосередньо з території білорусі.
Також у ГУР розповіли деталі атаки. У ній були задіяні шість літаків Ту-22М3, які випустили 12 крилатих ракет Х-22 в районі міста Петриков, що неподалік Мозиря. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області рф і ввійшли в повітряний простір білорусі. Після пуску ракет літаки повернулись в аеропорт. Ударів завдали по Київській, Чернігівській та Сумській областях.
У вказаних областях чули вибухи, але про руйнування повідомили лише в Чернігівській області — постраждало селище Десна.
- У ніч на 25 червня війська росії випустили по Україні понад 50 ракет. Їх запустили з кораблів, а також з літаків, які влетіли в білорусь. Про руйнування повідомили керівники Чернігівської, Житомирської та Львівської ОВА. По Десні випустили 20 ракет, по околицях Житомира 24 ракети, Яворівщині шість ракет. Сили ППО збили 12 ракет. Наразі відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених.
- Раніше розвідка повідомила, що кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України. До білорусі прибули диверсійні групи, а російське гру планує здійснити серію артилерійських і ракетних ударів по Мозирському НПЗ, обʼєктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Мета рф — дати лукашенку формальний привід для війни.