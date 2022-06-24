Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України

Українська розвідка повідомляє, що росія намагатиметься втягнути білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій.

Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління рф і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території білорусі за чеченським сценарієм. Тоді спецслужби рф організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків». Відтак, російське гру планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, обʼєктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.