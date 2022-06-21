На кордоні з Україною білорусь утримує до семи батальйонів, але ознак повторого наступу поки немає

На кордоні білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів, серед яких є й російські солдати. Це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартировані», — наголосив він.

За його словами, армія білорусі налічує 60 тисяч осіб, але лукашенко хоче збільшити її ще на 20 тисяч, тому наразі активно вербує білорусів до війська.

Враховуючи те, що зараз білоруська сторона надає росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ — до цього треба готуватися.

«Станом на цей день ми поки що цього не бачимо», — наголосив речник МОУ.

«Дії росії, в тому числі і білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар — Луганщина, Донеччина, решта — постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми заберемо звідти свої підрозділи — вони можуть здійснити повторний наступ. В найближчій перспективі ми цього не бачимо, але тим не менше ми вимушені укріплювати цей напрямок», — пояснив Мотузяник.