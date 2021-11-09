В Україні зобовʼязали вакцинуватися від ковіду освітян та чиновників. І це подобається не всім. Але обовʼязковими щепленнями вже понад 200 років перемагають хвороби — пояснюємо з прикладами з історії

Обовʼязкові щеплення — не нова практика для людства Один із найвідоміших випадків обовʼязкового щеплення повʼязаний із віспою, яка століттями вбивала мільйони людей. У 1775 році під час війни за незалежність США генералу і майбутньому першому американському президентові Джорджу Вашингтону довелося битися на два фронти — з британськими солдатами та з віспою. Тоді він зобовʼязав прищепити всіх своїх солдатів. Джордж Вашингтон на коні у таборі Веллі-Фордж у Пенсильванії, де його армія була розквартирована на зимівлю у 1778 році. Тут Вашингтон провів другу велику кампанію з обовʼязкових щеплень проти віспи для солдатів. Автор картини Едвард Персі Моран, 1911 рік. Getty Images На той час найкращим методом щеплення була варіоляція — здоровій людині робили на шкірі надріз і вводили гній хворого на натуральну віспу. У більшості випадків це призводило до захворювання у легкій формі, а хворий отримував довічний імунітет. Щоправда, смертність від варіоляції становила близько 5—10 відсотків. Але навіть якщо все миналося, щепленому пацієнтові потрібно було ще з місяць на те, щоб одужати. Крім того, переносячи хворобу у легкій формі, він міг заразити інших. Тоді Вашингтон запровадив для солдатів жорсткий карантин. До 1778 року в його армії виробився колективний імунітет до віспи. Як пишуть американські історики, у такий спосіб «генерал обійшов одного зі своїх ворогів із флангу». У 1796 році британський лікар Едвард Дженнер створив першу вакцину в історії людства — саме від віспи. Новий метод імунізації був значно безпечнішим і ефективнішим за варіоляцію. Але на початку до нього ставились із недовірою навіть медики. Вони лякали людей «побічними ефектами», стверджуючи, що у тих, хто зробить щеплення, зʼявиться «коровʼяче обличчя», по всьому тілу виросте густе волосся. Але протягом XIX століття обовʼязкову вакцинацію від віспи для дітей та дорослих запровадили в Англії, Уельсі, деяких регіонах Італії, Швеції, Німеччини та США. Віспа пішла на спад, а вже у ХХ столітті її вдалося перемогти цілком.

У 1919 році лідер більшовиків Володимир Ленін видав указ про обовʼязкову вакцинацію проти віспи. Після утворення СРСР, куди увійшли і сучасні території України, кожного новонародженого обовʼязково щепили від віспи. У 1925 році запровадили масову вакцинацію дітей від туберкульозу. У 1958 році в Радянському Союзі зʼявився профілактичний календар щеплень. Спочатку туди входили обовʼязкові щеплення від віспи, туберкульозу, кашлюку, дифтерії та поліомієліту. Пізніше додалися вакцини від правця та епідемічного паротиту («свинки»). Карикатура з «побічними ефектами» від першої у світі вакцини проти віспи. Автор — британський сатирик Джеймс Гіллрей, 1802 рік. Library of Congress Обовʼязкові щеплення до пандемії коронавірусу На сьогодні обовʼязкова вакцинація бодай від однієї хвороби прописана на державному рівні у 105 зі 193 країн. У деяких країнах, на кшталт США та Канади, таке рішення ухвалюється на рівні влади штатів та провінцій. Більш ніж у половині країн з обовʼязковою вакцинацією є різні санкції для тих, хто відмовляється дотримуватись цього правила. Здебільшого вони стосуються обмежень на навчання дітей у школах. Наприклад, в усіх штатах США без обовʼязкової вакцинації дитину не приймуть навіть у приватну школу. У Чехії батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, можуть оштрафувати, в Італії — позбавити батьківських прав. В Австралії їм припиняють виплачувати дитячу допомогу. Із січня 2016 року там взагалі заборонили відмовлятися від обовʼязкової вакцинації з будь-яких причин, окрім медичних. А в деяких африканських країнах за відмову вакцинуватися можна потрапити до вʼязниці на пів року. В Україні у дитини мають бути обовʼязкові щеплення від 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Без цих щеплень дітям можуть заборонити відвідувати школу. Один із таких випадків був у Запоріжжі у 2019 році — місцевий ліцей відсторонив одну зі своїх учениць від навчання. Її мати дійшла до Верховного суду, але він визнав відсторонення законним. Наприкінці жовтня МОЗ дозволив вакцинувати від коронавірусу всіх дітей з 12 років. Одна з головних умов — у дитини мають бути обовʼязкові щеплення від інших хвороб. Вакцинація проти кору у дитячій поліклініці Києва, 15 січня 2018 року. Getty Images