В Італії запровадили обовʼязкову вакцинацію проти COVID-19 для працівників усіх сфер. У країні почалися протести

В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій.

«Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній, пише Reuters.

У деяких містах люди вийшли на протест, зокрема у порту міста Трієст робітники погрожують зупинити роботу порту, утім, акція проходить мирно.

Рішення про «зелену перепуску» ухвалили ще 16 вересня, тоді урядовці наголосили, що Італія стане першою європейською країною, в якій неможливо буде потрапити на фабрику, до офісу, до професійних студій та на будь-яке інше робоче місце без «зеленого квитка».