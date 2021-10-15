В Италии ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для работников всех сфер. В стране начались протесты

В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о работниках как государственных, так и частных организаций.

«Зелений пропуск» дает доступ к рабочему месту и теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний, пишет Reuters.

В некоторых городах люди вышли на протест, в частности в порту города Триест рабочие угрожают остановить работу порта, впрочем акция проходит мирно.

Решение о «зеленом пропуске» приняли еще 16 сентября, тогда чиновники отметили, что Италия станет первой европейской страной, в которой невозможно будет попасть на фабрику, в офис, в студию и на любое другое рабочее место без «зеленого билета».