Италия решила ввести COVID-пропуска для ресторанов и кафе

В Италии с 6 августа вводятся «зеленые сертификаты» с которыми будут пускать в рестораны, а также на мероприятия в закрытых помещениях. Сертификаты будут получать вакцинированные, а также те, кто сдал отрицательный тест на коронавирус (но он будет действовать только двое суток).

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Марио Драги, которого цитирует Corriere Della Serra.

Вероятно, для получения пропуска будет достаточно одной дозы вакцины. Однако, если вторую дозу гражданин так и не получит, то пропуск аннулируют. Кроме ресторанов и помещений сертификат будут требовать в самолетах и в поездах дальнего следования.

Драги также заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране сразу до конца этого года.