Італія вирішила ввести COVID-перепустки для ресторанів та кафе

В Італії з 6 серпня вводяться «зелені сертифікати» з якими будуть пускати у кафе, ресторани, а також на заходи у закритих приміщеннях. Сертифікати будуть отримувати вакциновані, а також ті, хто здав негативний тест на коронавірус (але він буде діяти тільки дві доби).
Про це на пресконференції заявив премʼєр-міністр країни Маріо Драгі, якого цитує Corriere Della Serra.
Імовірно, для отримання перепустки буде досить однієї дози вакцини. Однак, якщо другу дозу громадянин так і не отримає, то пропуск анулюють. Крім закладів та приміщень сертифікат будуть вимагати у літаках та у поїздах далекого прямування.
Драгі також заявив про продовження режиму надзвичайної ситуації у країні відразу до кінця цього року.
- 18 червня Італія долучилася до системи Євросоюзу «Зелений паспорт» із видачі цифрових сертифікатів для вакцинованих або тих, хто одужав від коронавірусу. Сертифікат буде доступний для друку і перегляду на комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Він міститиме QR-код.