Італія почала видавати COVID-паспорти

Зазначимо, з «паспортом» люди, які були повністю вакциновані, вилікувалися від Covid-19 або отримали негативний результат тесту, можуть завантажити сертифікат, що дозволить їм вільно переміщатися країнами Євросоюзу.

Італія долучилася до системи Євросоюзу «Зелений паспорт» із видачі цифрових сертифікатів для вакцинованих або видужалих від коронавірусу .

Для отримання сертифікату громадяни Італії зможуть використовувати спеціально створений онлайн-портал.

Сертифікат італійською, англійською, французькою або німецькою мовою буде доступний для друку і перегляду на комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Він міститиме сканований QR-код.

За словами міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо, незабаром в Італії також скасують вимогу носити захисні маски на вулицях.

«Можливість знімати маску на вулиці, починаючи з цього літа — це мета уряду, і вона близька», — написав він на своїй сторінці у Facebook.