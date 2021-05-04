Італія оголосила про введення «зеленої перепустки», за якою можна подорожувати територією країни

Італія запровадила «зелену перепустку», за якою можна буде подорожувати територією країни. Вона почне діяти з другої половини травня.

Про це заявив премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі під час брифінгу за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн «Великої двадцятки» (G20), повідомляє La Reppublica.

«Італійський уряд запровадив національну зелену перепустку, яка набере чинності у другій половині травня. Світ хоче подорожувати, й Італія готова прийняти світ в умовах повної безпеки», — сказав він.

За словами Драгі, національний дозвіл дозволить туристам подорожувати без обмежень.

«Завдяки італійській перепустці туристи зможуть переїжджати з однієї країни в іншу без карантину, якщо вони зможуть довести, що вони вилікувалися від Covid, вакциновані або мають негативний результат тесту», — пояснив прем’єр країни.