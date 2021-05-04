Италия объявила о введении «зеленого пропуска», с которым можно путешествовать по территории страны

Италия ввела «зеленый пропуск», с которым можно будет путешествовать по территории страны. Он начнет действовать со второй половины мая.
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе брифинга по итогам видеоконференции министров туризма стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает La Reppublica.
«Итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который наберет силу во второй половине мая. Мир хочет путешествовать, и Италия готова принять мир в условиях полной безопасности», — сказал он.
По словам Драги, национальное разрешение позволит туристам путешествовать без ограничений.
«Благодаря итальянскому пропуску туристы смогут переезжать из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от Covid, вакцинированы или имеют отрицательный результат теста», — пояснил премьер страны.
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