Италия объявила о введении «зеленого пропуска», с которым можно путешествовать по территории страны

Италия ввела «зеленый пропуск», с которым можно будет путешествовать по территории страны. Он начнет действовать со второй половины мая.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе брифинга по итогам видеоконференции министров туризма стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает La Reppublica.

«Итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который наберет силу во второй половине мая. Мир хочет путешествовать, и Италия готова принять мир в условиях полной безопасности», — сказал он.

По словам Драги, национальное разрешение позволит туристам путешествовать без ограничений.

«Благодаря итальянскому пропуску туристы смогут переезжать из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от Covid, вакцинированы или имеют отрицательный результат теста», — пояснил премьер страны.