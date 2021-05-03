Еврокомиссия рекомендует разрешить въезд в ЕС вакцинированным путешественникам

Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить действующие ограничения на въезд в Евросоюз для поездок несущественного характера, в том числе туристических.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

«Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только лицам, прибывающим из стран с хорошей эпидемической ситуацией, но и всем, кто получил последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной в ЕС», — говорится в сообщении.

Разрешение может распространяться также на вакцины, которые ВОЗ сертифицировала для применения в экстренных ситуациях. Государства-члены могут разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили рекомендованную дозу вакцины по крайней мере за 14 дней до прибытия. Дети, которые исключены из процесса вакцинации, могут путешествовать со своими вакцинированными родителями, если у них будет отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в ЕС.

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. Издание «Европейская правда» отмечает, что Еврокомиссия может только давать рекомендации в сфере пересечения границ. Государства-члены определяют правила въезда самостоятельно.