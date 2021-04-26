ЕС может разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд привитым от коронавируса туристам.

Об этом она сообщила изданию The New York Times.

В то же время она не сообщила никаких деталей относительно дат и того, как будет восстанавливаться туризм. Но важным условием станет то, что вакцина должна быть утверждена европейским регулятором.

«Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA», — заявила она.