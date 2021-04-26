ЕС может разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд привитым от коронавируса туристам.
Об этом она сообщила изданию The New York Times.
В то же время она не сообщила никаких деталей относительно дат и того, как будет восстанавливаться туризм. Но важным условием станет то, что вакцина должна быть утверждена европейским регулятором.
«Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA», — заявила она.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Перед этим Европейская комиссия направила странам ЕС первый проект и основные принципы введения COVID-паспортов. В ЕС стремятся как можно быстрее их ввести, чтобы успеть к началу туристического летнего сезона. На этом акцентирует внимание ряд европейских стран, экономики которых зависят от туризма.