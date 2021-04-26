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ЕС может разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
ЕС может разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд привитым от коронавируса туристам.

Об этом она сообщила изданию The New York Times.

В то же время она не сообщила никаких деталей относительно дат и того, как будет восстанавливаться туризм. Но важным условием станет то, что вакцина должна быть утверждена европейским регулятором.

«Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA», — заявила она.

  • Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
  • С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
  • Перед этим Европейская комиссия направила странам ЕС первый проект и основные принципы введения COVID-паспортов. В ЕС стремятся как можно быстрее их ввести, чтобы успеть к началу туристического летнего сезона. На этом акцентирует внимание ряд европейских стран, экономики которых зависят от туризма.