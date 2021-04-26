ЄС може дозволити в’їзд вакцинованим іноземним туристам

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує дозволити в’їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.
Про це вона повідомила виданню The New York Times.
Водночас вона не повідомила жодних деталей щодо дат і того, як відновлюватиметься туризм. Але важливою умовою стане те, що вакцина має бути затверджена європейським регулятором.
«Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA», — заявила вона.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Перед цим Європейська комісія направила країнам ЄС перший проєкт та основні принципи введення COVID-паспортів. У ЄС прагнуть якомога швидше їх запровадити, щоб встигнути до початку туристичного літнього сезону. На цьому акцентує увагу низка європейських країн, економіки яких залежать від туризму.