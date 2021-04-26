ЄС може дозволити в’їзд вакцинованим іноземним туристам

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує дозволити в’їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.

Про це вона повідомила виданню The New York Times.

Водночас вона не повідомила жодних деталей щодо дат і того, як відновлюватиметься туризм. Але важливою умовою стане те, що вакцина має бути затверджена європейським регулятором.

«Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA», — заявила вона.