У США великі компанії зобов’язали вакцинувати своїх працівників від коронавірусу до 4 січня

У США від компаній, які налічують 100 або більше співробітників, вимагають вакцинувати їх від коронавірусу двома дозами Pfizer чи Moderna або однодозовим препаратом Johnson & Johnson до 4 січня 2022 року.

Про впровадження такого правила управлінням з охорони праці (OSHA) 4 листопада повідомили у Білому домі.

Як зазначається, нещеплені працівники будуть зобов’язані щотижня робити ПЛР-тест на коронавірус.