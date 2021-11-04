В США крупные компании обязали вакцинировать своих работников от коронавируса до 4 января

В США от компаний, насчитывающих 100 или более сотрудников, требуют вакцинировать их от коронавируса двумя дозами Pfizer или Moderna или однодозовым препаратом Johnson & Johnson до 4 января 2022 года.

О введении такого правила управлением по охране труда (OSHA) 4 ноября сообщили в Белом доме.

Как отмечается, непривитые работники будут обязаны еженедельно делать ПЦР-тест на коронавирус.