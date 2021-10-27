В США людям с ослабленным иммунитетом разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.
Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC 27 октября.
«Люди с умеренным и тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 18 лет, завершившие курс прививки мРНК-вакциной против COVID-19 и получившие дополнительную дозу мРНК-вакцины, могут получить бустерную дозу через 6 месяцев после третьей вакцинации», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что четвертой дозой может быть вакцина от Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- В Pfizer заявили, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.
- ВОЗ сначала призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины, однако потом изменила свою позицию. Но рекомендовала колоть третью дозу исключительно уязвимым слоям населения.