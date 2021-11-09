В Украине обязали вакцинироваться от ковида педагогов и чиновников. И это нравится не всем. Но обязательными прививками уже больше 200 лет побеждают болезни — объясняем с примерами из истории

Обязательные прививки — не новая практика для человечества Один из самых известных случаев обязательной прививки связан с оспой, которая столетиями убивала миллионы людей. В 1775 году во время войны за независимость США генералу и будущему первому американскому президенту Джорджу Вашингтону пришлось сражаться на два фронта — с британскими солдатами и с оспой. Тогда он приказал привить в обязательном порядке всех своих солдат. Джордж Вашингтон на коне в лагере Вэлли-Фордж в Пенсильвании, где его армия была расквартирована на зимовку в 1778 году. Здесь Вашингтон провел вторую крупную кампанию по обязательным прививкам против оспы для солдат. Автор картины Эдвард Перси Моран, 1911 год. Getty Images На то время лучшим методом прививки была вариоляция — здоровому человеку делали на коже надрез и вводили гной больного натуральной оспой. В большинстве случаев это приводило к заболеванию в легкой форме, а переболевший получал пожизненный иммунитет. Правда, смертность от вариоляции составляла около 5—10 процентов. Но даже если все обошлось, привитому пациенту нужен был еще примерно месяц на то, чтобы выздороветь. Кроме того, перенося болезнь в легкой форме, он мог заразить других. Тогда Вашингтон ввел для солдат жесткий карантин. К 1778 году у его армии выработался коллективный иммунитет к оспе. Как пишут американские историки, таким образом «генерал обошел одного из своих врагов с фланга». В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер создал первую вакцину в истории человечества — именно от оспы. Новый метод иммунизации был гораздо безопасней и эффективней вариоляции. Но поначалу к нему относились с недоверием даже медики. Они пугали людей «побочными эффектами», утверждая, что у тех, кто сделает прививку, появится «коровье лицо», по всему телу вырастут густые волосы. Но на протяжении XIX века обязательную вакцинацию от оспы для детей и взрослых ввели в Англии, Уэльсе, некоторых регионах Италии, Швеции, Германии и США. Оспа пошла на спад, а уже в ХХ веке ее удалось победить полностью.

В 1919 году лидер большевиков Владимир Ленин издал указ об обязательной вакцинации против оспы. После образования СССР, куда вошли и современные территории Украины, каждого новорожденного обязательно прививали от оспы. В 1925 году ввели массовую вакцинацию детей от туберкулеза. В 1958 году в Советском Союзе появился профилактический календарь прививок. Сначала туда входили обязательные прививки от оспы, туберкулеза, коклюша, дифтерии и полиомиелита. Позже добавились вакцины от столбняка и эпидемического паротита («свинки»). Карикатура с «побочными эффектами» от первой в мире вакцины против оспы. Автор — британский сатирик Джеймс Гиллрей, 1802 год. Library of Congress Обязательные прививки до пандемии коронавируса На сегодня обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни прописана на государственном уровне в 105 из 193 стран. В некоторых странах, вроде США и Канады, такое решение принимается на уровне властей штатов и провинций. Более чем в половине стран с обязательной вакцинацией есть разные санкции для тех, кто отказывается соблюдать это правило. В основном они касаются ограничений на обучение детей в школах. Например, во всех штатах США без обязательной вакцинации ребенка не примут даже в частную школу. В Чехии родителей, которые отказываются вакцинировать детей, могут оштрафовать, в Италии — лишить родительских прав. В Австралии им прекращают выплачивать детские пособия. С января 2016 года там вообще запретили отказываться от обязательной вакцинации по любым причинам, кроме медицинских. А в некоторых африканских странах за отказ вакцинироваться можно попасть в тюрьму на полгода. В Украине у ребенка должны быть все обязательные прививки от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Без этих прививок детям могут запретить посещать школу. Один из таких случаев был в Запорожье в 2019 году — местный лицей отстранил одну из своих учениц от учебы. Ее мать дошла до Верховного суда, но он признал отстранение законным. В конце октября Минздрав разрешил вакцинировать от коронавируса всех детей с 12 лет. Одно из главных условий — у ребенка должны быть все обязательные прививки от других болезней. Вакцинация против кори в детской поликлинике Киева, 15 января 2018 года. Getty Images