Депутат Одесского облсовета Трифон Антов верит, что коронавирус распыляют с самолетов, чтобы уничтожить человечество. И он собирается с этим бороться! (Спойлер: эта теория ― бородатый фейк)

― Как вам реакция людей на пост?

― Сегодня уже куча СМС и видео в мессенджере. Люди говорят, что, действительно, какие-то непонятные объекты летают, особенно ночью, странные шумы слышно. Я их убедительно прошу, чтоб записывали все это ― и не было подозрений, будто я все выдумываю. Ну, а я просто увидел в Facebook этот самолет и как в Европе происходит, а у нас все молчат. И решил написать.

Что такое химтрейлы? Теория заговора о химтрейлах, или химиотрассах, появилась в США во время войны во Вьетнаме. С 1967 по 1972 год ВВС США проводили операцию «Попай» — распыляли над Вьетнамом йодид серебра, который увеличивал объемы осадков. Дожди размывали рисовые поля и тропы вьетнамских партизан. В 1977 году ООН специальной Конвенцией запретила такие операции и военное вмешательство в природную среду вообще. Но сама идея начала будоражить умы уже самих американцев. После того как в 1996 году ВВС США выпустили статью Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 об идеях погодных систем вооружений, в желтой прессе начало активно обсуждаться влияние неких химикатов, которые якобы распыляют с самолетов в США в рамках секретных экспериментов. Никаких подтверждений этому нет до сих пор. Чаще всего за такие химикаты принимают обычный конденсационный след капель или льда, который возникает за самолетом в атмосфере, особенно при низкой температуре и высокой влажности. Из-за того что воздушный транспорт летает не как попало, а по определенным маршрутам, конденсационные следы разных самолетов могут быть параллельными, перпендикулярными или образовывать «сетки» на небе. Конспирологи считают такую геометрию следов признаком заговора.

Касательно других комментариев [к посту]. Я понимаю, можно оспаривать [мою теорию], но зачем оскорбления? Никакого уважения к точке зрения людей, соседей. Я сам лично иногда утром бегаю, зарядку делаю ― и слышу запах дуста непонятный. Откуда осенью запах дуста? Я-то живу в Одессе, но в селах, где всегда чистый запах, люди то же самое говорят! Вот смотрите ― я записал, что говорит человек.

Антов включает аудио. На записи сложно разобрать слова, но понятно, что мужчина в воскресенье, 31 октября, видел в небе над своим селом два вертолета «и из них что-то вылетало».

Почему я не имею права высказывать свое мнение с точки зрения людей, живущих на селе и благодаря которым мы сегодня и питаемся, и хлеб выращиваем? Эти люди в селах больше понимают, чем городские в некоторых моментах. Они больше чувствуют.

― Сколько звонков вам поступило за сутки?

― Вчера три человека было, а сегодня вал начался, из окон своих [видео] снимают.

― Что вы сами думаете насчет сказанного и ковида как такового?

― Как может главный врач страны говорить, что вот, через неделю у нас повысится заболеваемость ковидом на столько-то процентов? Или что если будут нормально защищаться, лечиться, вакцинироваться и так далее ― с января все это пойдет на спад. Откуда они это знают, интересно? Они что, ясновидящие или кто они такие вообще? Кто вбросы эти делает?

― Как я понимаю, у них логика такая...

― Я не как депутат сейчас говорю ― мне как простому обывателю интересно: кто заряжает такую информацию? Почему так происходит? Почему эти люди конкретно знают, на сколько процентов поднимется коронавирус, и они знают, что с января месяца его практически не будет ― ну как это? Честно, я не знаю.

― В Минздраве опираются на то, что если будет больше вакцинированных и люди будут соблюдать социальную дистанцию, то количество заражений пойдет на убыль.

― Ну какая вакцина, если в Одесской области каждый день выезжают бригады, вакцинируют людей на улицах, в больницах. Люди мне звонят: в садике воспитатели не могут уже пойти на работу без вакцинации ― все вакцинируются практически. И увеличивается заболеваемость! Непонятно. Что это за вакцина? Вот есть у меня знакомая: вся семья вакцинированная, но они заболели по второму разу.