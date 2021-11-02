Депутат Одесского облсовета Трифон Антов верит, что коронавирус распыляют с самолетов, чтобы уничтожить человечество. И он собирается с этим бороться! (Спойлер: эта теория ― бородатый фейк)

― Как вам реакция людей на пост?
― Сегодня уже куча СМС и видео в мессенджере. Люди говорят, что, действительно, какие-то непонятные объекты летают, особенно ночью, странные шумы слышно. Я их убедительно прошу, чтоб записывали все это ― и не было подозрений, будто я все выдумываю. Ну, а я просто увидел в Facebook этот самолет и как в Европе происходит, а у нас все молчат. И решил написать.
Касательно других комментариев [к посту]. Я понимаю, можно оспаривать [мою теорию], но зачем оскорбления? Никакого уважения к точке зрения людей, соседей. Я сам лично иногда утром бегаю, зарядку делаю ― и слышу запах дуста непонятный. Откуда осенью запах дуста? Я-то живу в Одессе, но в селах, где всегда чистый запах, люди то же самое говорят! Вот смотрите ― я записал, что говорит человек.
Антов включает аудио. На записи сложно разобрать слова, но понятно, что мужчина в воскресенье, 31 октября, видел в небе над своим селом два вертолета «и из них что-то вылетало».
Почему я не имею права высказывать свое мнение с точки зрения людей, живущих на селе и благодаря которым мы сегодня и питаемся, и хлеб выращиваем? Эти люди в селах больше понимают, чем городские в некоторых моментах. Они больше чувствуют.
― Сколько звонков вам поступило за сутки?
― Вчера три человека было, а сегодня вал начался, из окон своих [видео] снимают.
― Что вы сами думаете насчет сказанного и ковида как такового?
― Как может главный врач страны говорить, что вот, через неделю у нас повысится заболеваемость ковидом на столько-то процентов? Или что если будут нормально защищаться, лечиться, вакцинироваться и так далее ― с января все это пойдет на спад. Откуда они это знают, интересно? Они что, ясновидящие или кто они такие вообще? Кто вбросы эти делает?
― Как я понимаю, у них логика такая...
― Я не как депутат сейчас говорю ― мне как простому обывателю интересно: кто заряжает такую информацию? Почему так происходит? Почему эти люди конкретно знают, на сколько процентов поднимется коронавирус, и они знают, что с января месяца его практически не будет ― ну как это? Честно, я не знаю.
― В Минздраве опираются на то, что если будет больше вакцинированных и люди будут соблюдать социальную дистанцию, то количество заражений пойдет на убыль.
― Ну какая вакцина, если в Одесской области каждый день выезжают бригады, вакцинируют людей на улицах, в больницах. Люди мне звонят: в садике воспитатели не могут уже пойти на работу без вакцинации ― все вакцинируются практически. И увеличивается заболеваемость! Непонятно. Что это за вакцина? Вот есть у меня знакомая: вся семья вакцинированная, но они заболели по второму разу.
― Как вы относитесь к самому коронавирусу? Насколько он опасен, на ваш взгляд? И как можно от него защититься?
― Болезнь-то опасная. Я сам переболел в прошлом ноябре ― пять дней была температура 40 [градусов] и так далее. Я понимаю, что она есть. И понимаю, что она не просто так. Я уверен, что нам ее навязали, эту болезнь. А кто сомневается ― это их личное мнение.
Но я беру свое родное село ― в прошлом месяце там умерло 20 человек. Это для села очень много. Но из них лишь двое, по-моему, от коронавируса, а остальные от онкозаболеваний. Это что получается? Сегодня мы весь акцент ставим на коронавирус, а про все остальное забыли?
― Но ковид передается от человека к человеку, а раком от другого человека не заболеешь.
― Судя по тому, какими темпами у нас люди умирают ― похоже, рак быстрее передается, чем ковид. Я не имею в виду, что он заразный. Но через ту же [некачественную] питьевую воду, через питание некачественное, которым сегодня люди питаются. Особенно низкие слои населения.
― Как депутат облсовета планируете что-то предпринимать насчет следов в воздухе?
― Конечно. Завтра заеду в облгосадминистрацию, буду общаться. Честно ― не знаю, какой будет там ответ. Хотя у нас губернатор ― вменяемый человек, с опытом, который всю жизнь работал на госслужбе.
― Вы говорите, что ковид насажден. Как вы думаете, кем и для чего?
― А как вы думаете, под чьим подчинением сегодня наш Минздрав?
― Кабинета министров?
― Он управляется ВОЗом, правильно. Всемирной организацией здравоохранения.
― Руководствуется ее рекомендациями, да.
― А Всемирная организация здравоохранения финансируется кем?
― Всем миром.
― Даже не всем миром, а двумя конкретными фондами ― частными. Информация давно в интернете, это уже практически все знают ― ну, те, кто хотят знать. Как и то, кто конкретно сегодня руководит парадом вообще общемировым.
― И для чего тогда пандемия?
― Для уничтожения человечества — с какой же еще целью.
― Всего?
― Ну конечно.
― Как вы относитесь к вакцинации?
― Я ей не доверяю.
― Какой тогда способ уберечься от болезни?
― Это общегосударственная программа должна быть. Ведь многие люди, попадая в больницу, лечатся только за свои средства. Платят сумасшедшие деньги… У меня сейчас некоторые друзья в больницах ― они платят за все из своего кармана.
Доктора, думаю, тоже многие догадываются, откуда это заражение идет. Понятно, что [болезнь] передается, заражает. В детстве я болел пневмонией два раза, но никто из членов моей семьи не заболел. А в этот раз я заболел ― и жена заболела, и дети заболели.
― Ну а как не заболеть? Вы своим избирателям какие-то советы даете?
― Я не знаю, как не заболеть от заразной болезни. Вот честно. Могу какие-то народные методы посоветовать, но это народное. А если оно заразное и член семьи заболел ― надо, наверное, как-то поменьше контактировать с ним? С масочками находиться с этим человеком рядом. Что буду советовать? Тут уже надо, чтоб больницы успевали лечить людей.
― Спасибо, что уделили время.
― Может, я что-то не так сказал, но это мое мнение. Будете писать ― доброго здравия желайте там.
Слышали? Не болейте, а шансы сохранить здоровье выше, если отталкиваться от научных фактов, а не от слухов и страхов. Наши же шансы продолжить работу растут благодаря вашим донатам.