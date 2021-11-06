Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию детей от коронавируса обязательной

Коста-Рика стала первой страной в мире, которая сделала обязательной для детей вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Страна подписала соглашение с американской компанией Pfizer о приобретении вакцин для всех детей младше 12 лет с марта 2022 года. По условиям соглашения Коста-Рика получит 3,5 миллиона доз, из которых 1,5 миллиона будут зарезервированы для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Остальные дозы — это бустер для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.