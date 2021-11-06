Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию детей от коронавируса обязательной

Коста-Рика стала первой страной в мире, которая сделала обязательной для детей вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Страна подписала соглашение с американской компанией Pfizer о приобретении вакцин для всех детей младше 12 лет с марта 2022 года. По условиям соглашения Коста-Рика получит 3,5 миллиона доз, из которых 1,5 миллиона будут зарезервированы для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Остальные дозы — это бустер для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
В стране уже более 70% людей в возрасте от 12 до 19 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.
Отметим, что большинство детей легко переносят коронавирус. Они могут быть заразны и бессимптомно, а вакцинация может помочь остановить распространение вируса среди других.
- В Украине также можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.