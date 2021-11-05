«Я міг подзвонити будь-кому і сказати: Чуєш, ти?» Арсен Аваков мовчав чотири місяці, а тепер дав інтервʼю каналу олігарха Ахметова. Про відставку, Порошенка, Зеленського та своє повернення — переказ

Про себе зараз

Навантаження з плечей пішло. З ранку тепер прокидаєшся і дивишся не зведення та плани на день о пʼятій ранку, а новий кліп Тіни Кароль чи новини у світі технологій. Це не означає, що я не цікавлюся рештою. Цікавлюсь і рефлексую навіть.

Про свою роботу міністром МВС

Ці 7,5 років — час великого навантаження, випробувань і відповідальності. У нас дуже незбалансована правоохоронна система. Тому потрібен був сильний міністр — на кшталт мене. Я міг подзвонити будь-кому і сказати: «Чуєш, ти? Ти що собі дозволяєш? Ти як собі дозволяєш тиснути на цих самих? Ти хто такий, прокуроре? Що ти викликаєш до себе патрульного і кажеш, як йому поводитися при зупинці машини?» Я цим займався, я їх захищав, це моя функція така була, зараз цього балансу немає.

Про свою відставку

Одна з причин моєї відставки — Аваков надто сильний і надто незалежний міністр. Можливо, керівництву партії «Слуга народу» здалося, що попереду вибори, [...] ця команда [у МВС] сильна і люди там сильні, але чи нам таке треба? Нам [«Слузі народу»] потрібні беззаперечні виконавці, і здатних багато на що замінили на здібніх на все.

Про роль добробатів та Іловайськоу трагедію

2014-й був найважчий рік. Добробатів було 30, і в перші місяці війни їхня роль була дуже важлива. Вони стали щитом. Були героїчні речі, а були трагічні. Були події під Іловайськом, щодо яких дуже багато спекуляцій, там загинули щонайменше 366 наших бійців, серед них дуже багато хлопців із добробатів. У мене великі претензії до Генштабу та [Віктора] Муженка, особливо до тих коментарів, які він собі дозволяє. Вони потворні, він іноді переходить межі та дозволяє собі хамсько-образливі речі щодо людей, які там загинули, — це неприпустимо. В Іловайській трагедії винна Російська Федерація. На той час 10 батальйонів тактичних груп Росії прорвали наш кордон, наша військова розвідка дізналася про це останньої миті. Я дзвонив до того ж Муженка і тодішнього міністра оборони по пʼять разів [на день], мені казали, що допомога, танкова група, ось-ось буде. Усі боялися добробатів, не хотіли їм давати важке озброєння, танки. А потім сталося те, що сталося. І зовсім ідіотські домовленості зі штабом Російської Федерації нашого Генштабу, коли наших хлопців повели коридором і розстріляли там. У Муженка багато достоїнств, він багато речей робив правильно, але, як і кожна людина, він помилявся.

Про наступника Дениса Монастирського

Я з повагою ставлюся до Дениса Монастирського. Він дуже інтелігентна, пристойна людина, але я не знаю, яким він буде міністром, я бажаю йому лише найкращого. Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром «чого бажаєте». Це має бути людина, яка повинна говорити «так», коли потрібно говорити «так», і тверде «ні». Ця людина має брати на себе відповідальність. Як буде — не знаю.

Про вплив Петра Порошенка

Порошенко дуже хотів [впливати на Авакова] і він це постійно робив. Значна частина енергії йшла, щоб від цього відбиватися, замість того щоб творити. Петро Олексійович мав баланс у парламенті та у владі. Тому ми могли з ним розмовляти дуже спокійно. Він міг влаштовувати провокації, постійно займався цим. Ми потім розмовляли, один на одного уважно дивилися, віч-на-віч, при інших людях і говорили: «Давай з чистого аркуша і заново».

Про вплив Володимира Зеленського

Коли я починав працювати із Зеленським, він запитав мене: «Як ви хочете працювати?» Я сказав: «Щоб ми мали комфортні відносини, щоб я міг творити, реалізовувати стратегії, щось готувати фундаментальне, що дасть ефект через пʼять років, витрачати все на інтриги — не можна». Але я побачив, що це все вивітрюється в інтриги. Мені кажуть: «Навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від «Слуги народу», чому так виходить, що трьох депутатів затримали?» Я говорю: «Бо це робота [поліцейських], а ви думайте, як підбирати [адекватних] депутатів».

Про Раду національної безпеки й оборони та санкції

Коли РНБО перетворилася на хайпі на [апарат] штампування санкцій — це неприпустимо. Ми хоч завтра можемо запровадити санкції проти якоїсь Microsoft. Але запровадити санкції проти громадянина України не можна — закон не передбачає. Коли йшлося про ситуацію з Медведчуком, там історія на межі. Медведчук — теж громадянин України, але висунуті звинувачення [у державній] зраді. Коли ти штампуєш список із 30 осіб і [на засіданні РНБО] 9 із 10 знають, що пана Сеяра включили до списку не через те, що він був контрабандистом 5 років тому, а тому що спонсорує опозиційний сайт «Цензор.нет» — це не годиться.