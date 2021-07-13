Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку

«Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю», — зазначив Аваков у Facebook .

МВС

Заяву про відставку має ще розглянути Верховна Рада — коли саме, поки невідомо. Народний депутат фракції «Слуга народу» Юлія Гришина зазначила, що їхня фракція буде обговорювати відставку Авакова на засіданні 13 липня. Інший член фракції Олександр Качура додав, що на засіданні розглянуть нові кандидатури на місце міністра МВС і, можливо, інші кадрові перестановки.

Зазначимо, що новини про відставку Авакова періодично зʼявляються. У червні ЗМІ писали, що Офіс президента розглядає його звільнення. Сам же Аваков ще у 2019 році розповідав «Бабелю», що його заява завжди буде на столі у президента.

У травні 2021 року президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не зможе перебувати на посаді, якщо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета виправдають.