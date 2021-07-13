Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков 13 июля подал заявление об отставке. Его опубликовала пресс-служба МВД.
«Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему», — отметил Аваков в Facebook.
Заявление об отставке должна еще рассмотреть Верховная Рада — когда именно, пока неизвестно. Народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Гришина отметила, что их фракция будет обсуждать отставку Авакова на заседании 13 июля. Другой член фракции Александр Качура добавил, что на заседании рассмотрят новые кандидатуры на место министра МВД и, возможно, другие кадровые перестановки.
Отметим, что новости об отставке Авакова периодически появляются. В июне СМИ писали, что Офис президента рассматривает его увольнение. Сам же Аваков еще в 2019 году рассказывал «Бабелю», что его заявление всегда будет на столе у президента.
В мае 2021 года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не сможет находиться на посту, если подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают.
- Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел с 2014 года. Он был министром при каденции Порошенко и в двух правительствах Владимира Зеленского (при премьере Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале).
- В 2005 году его назначили на должность главы Харьковской областной государственной администрации. Через 5 лет, в 2010, он подал в отставку, вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Тимошенко возглавить Харьковскую областную организацию партии.
- В марте 2012 года — при президентстве Виктора Януковича — Авакова объявили в международный розыск и задержан в Италии. Тогда украинская прокуратура возбудила против него уголовное дело по факту незаконного отчуждения более 50 гектаров земли. В июне 2012 года его уже отпустили. Тогда он стал депутатом от партии «Батькивщина» и, получив иммунитет, вернулся в Украину.
- Во время Революции Достоинства Аваков стал комендантом Майдана вместе с Андреем Парубием. После событий Евромайдана его и назначили главой МВД.