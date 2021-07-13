Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку

МВД

Заявление об отставке должна еще рассмотреть Верховная Рада — когда именно, пока неизвестно. Народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Гришина отметила, что их фракция будет обсуждать отставку Авакова на заседании 13 июля. Другой член фракции Александр Качура добавил, что на заседании рассмотрят новые кандидатуры на место министра МВД и, возможно, другие кадровые перестановки.

Отметим, что новости об отставке Авакова периодически появляются. В июне СМИ писали, что Офис президента рассматривает его увольнение. Сам же Аваков еще в 2019 году рассказывал «Бабелю», что его заявление всегда будет на столе у президента.

В мае 2021 года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не сможет находиться на посту, если подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают.