Зеленский допустил отставку Авакова, если подозреваемых в убийстве Шеремета оправдают

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не сможет находиться на посту, если подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают.
Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.
«Я не хотел бы много комментировать по этому поводу [дела Шеремета], я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Я знаю подробно, что происходит. Доказательств стопроцентных еще нет, виноваты они или нет», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, если подозреваемых Антона Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, то, по его мнению, Аваков не сможет находиться на должности.
«Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации? Нет. Вот и все. И он об этом знает. И мы понимаем сложность всего процесса», — пояснил президент.
Зеленский рассказал, что переписывается с одной из фигуранток этого дела Яной Дугарь. Он даже показал переписку одному из журналистов на пресс-конференции.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и работник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — соратником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.
- Дугарь изначально не посадили за решетку, Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест через некоторое время, а Антоненко просидел в СИЗО более года. Лишь 30 апреля суд отпустил его под домашний арест.