Зеленский допустил отставку Авакова, если подозреваемых в убийстве Шеремета оправдают

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не сможет находиться на посту, если подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.

«Я не хотел бы много комментировать по этому поводу [дела Шеремета], я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Я знаю подробно, что происходит. Доказательств стопроцентных еще нет, виноваты они или нет», — подчеркнул Зеленский.