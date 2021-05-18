Дело Шеремета: Суд продлил до июля меры пресечения Кузьменко и Дугарь

Шевченковский районный суд Киев 18 мая продлил по 18 июля круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь. Об этом сообщает Интерфакс.
Адвокаты Кузьменко ходатайствовали о том, чтобы суд отпустил ее на поруки, однако прокуроры были против — опасаются, что она будет скрываться от правосудия. Кузьменко ответила, что скрываться ей нет смысла.
Следующее заседание состоится 25 мая. Тогда перейдут к рассмотрению одиннадцатого тома, всего в деле их 26.
Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе он находился с 14 декабря 2019 года. С тех пор неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.