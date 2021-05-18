Дело Шеремета: Суд продлил до июля меры пресечения Кузьменко и Дугарь

Шевченковский районный суд Киев 18 мая продлил по 18 июля круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь. Об этом сообщает Интерфакс.

Адвокаты Кузьменко ходатайствовали о том, чтобы суд отпустил ее на поруки, однако прокуроры были против — опасаются, что она будет скрываться от правосудия. Кузьменко ответила, что скрываться ей нет смысла.

Стас Юрченко / «Ґрати»

Следующее заседание состоится 25 мая. Тогда перейдут к рассмотрению одиннадцатого тома, всего в деле их 26.