Дело Шеремета: Андрея Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отпустил из СИЗО под домашний арест Андрея Антоненко — фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение суд принял на заседании 30 апреля.
Антоненко также будет носить электронный браслет. Под круглосуточным домашним арестом находится с 11 августа 2020 года и другая фигурантка дела — детский врач Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года под залог выпустили военную медсестру Яну Дугарь, а затем отменили и ограничения на передвижение.
Антоненко находился в СИЗО с 14 декабря 2019 года. С того времени он жаловался на проблемы со здоровьем.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция закончила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.