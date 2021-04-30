Дело Шеремета: Андрея Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отпустил из СИЗО под домашний арест Андрея Антоненко — фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение суд принял на заседании 30 апреля.

Антоненко также будет носить электронный браслет. Под круглосуточным домашним арестом находится с 11 августа 2020 года и другая фигурантка дела — детский врач Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года под залог выпустили военную медсестру Яну Дугарь, а затем отменили и ограничения на передвижение.

Антоненко находился в СИЗО с 14 декабря 2019 года. С того времени он жаловался на проблемы со здоровьем.