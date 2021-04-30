Справа Шеремета: Андрія Антоненка відпустили з СІЗО під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва відпустив із СІЗО під домашній арешт Андрія Антоненка — фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 30 квітня.
Антоненко також буде носити електронний браслет. Під цілодобовим домашнім арештом перебуває з 11 серпня 2020 року й інша фігурантка справи — дитячий лікар Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року під заставу випустили військову медсестру Яну Дугарь, а згодом скасували і обмеження на пересування.
Антоненко перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року. З того часу він неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.