Справа Шеремета: Андрія Антоненка відпустили з СІЗО під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва відпустив із СІЗО під домашній арешт Андрія Антоненка — фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 30 квітня.

Антоненко також буде носити електронний браслет. Під цілодобовим домашнім арештом перебуває з 11 серпня 2020 року й інша фігурантка справи — дитячий лікар Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року під заставу випустили військову медсестру Яну Дугарь, а згодом скасували і обмеження на пересування.

Антоненко перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року. З того часу він неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.