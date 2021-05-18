Справа Шеремета: Суд продовжив до липня запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

Шевченківський районний суд Києва 18 травня продовжив до 18 липня цілодобовий домашній арешт для Юлії Кузьменко й особисте зобовʼязання для Яни Дугарь. Про це повідомляє Інтерфакс.
Адвокати Кузьменко клопотали про те, щоб суд відпустив її на поруки, однак прокурори були проти — побоюються, що вона буде переховуватись від правосуддя. Кузьменко відповіла, що переховуватися їй немає сенсу.
Наступне засідання відбудеться 25 травня. Тоді перейдуть до розгляду одинадцятого тому, загалом у справі їх 26.
Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва відпустив Антоненка із СІЗО під домашній арешт. У слідчому ізоляторі він перебував з 14 грудня 2019 року. З того часу неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.