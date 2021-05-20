Зеленський допустив відставку Авакова, якщо підозрюваних у вбивстві Шеремета виправдають

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не зможе перебувати на посаді, якщо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета виправдають.
Про це він заявив на пресконференції 20 травня.
«Я не хотів би багато коментувати з цього приводу [справи Шеремета], я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів та діяльність суду. Я знаю детально, що відбувається. Доказів стовідсоткових ще немає, чи вони винні, чи ні», — підкреслив Зеленський.
За його словами, якщо підозрюваних Антона Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь виправдають, то, на його думку, Аваков не зможе перебувати на посаді.
«Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні. Ось і все. І він про це знає. І ми розуміємо складність всього процесу», — пояснив президент.
Зеленський розповів, що листується з однією з фігуранток цієї справи Яною Дугарь. Він навіть показав листування одному з журналістів на пресконференції.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.
- Дугарь від самого початку не посадили за ґрати, Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт через деякий час, а Антоненко просидів у СІЗО більше року. Лише 30 квітня суд відпустив його під домашній арешт.