Зеленський допустив відставку Авакова, якщо підозрюваних у вбивстві Шеремета виправдають

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не зможе перебувати на посаді, якщо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета виправдають.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня.

«Я не хотів би багато коментувати з цього приводу [справи Шеремета], я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів та діяльність суду. Я знаю детально, що відбувається. Доказів стовідсоткових ще немає, чи вони винні, чи ні», — підкреслив Зеленський.