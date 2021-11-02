Нардепу від ОПзЖ Віктору Медведчуку змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання

Печерський районний змінив запобіжний захід для народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання до 31 грудня. Нардепа судять у справі про держзраду і замах на розграбування національних ресурсів у Чорному морі.
В Офісі генпрокурора пояснили, що у Медведчука закінчився максимальний шестимісячний термін цілодобового домашнього арешту у цьому кримінальному провадженні. Тож продовжити його не можливо.
Єдиним варіантом було обрати нардепу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на підозрюваного низки обов’язків, серед яких:
- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний браслет.
«Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу», — сказав Медведчук журналістам після завершення засідання, назвавши обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.
Зазначимо, що Медведчук наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні — за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності щодо постачання вугілля з ОРДЛО.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
- 12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня. Прокуратура просила посадити його в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.