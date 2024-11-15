Лана Шевчук — колишня ведуча проросійських каналів, які заборонили в Україні. Хто вона така? І з ким говорить на новому майданчику «Лана Тут»?

Хто така Лана Шевчук?

Вона українська журналістка. З 2005 року представлялась Світланою Умінською, у 2017 році — Світланою Шевчук, а з 2018-го — Ланою Шевчук.

З 2005 року Умінська працювала на телеканалі «Перший національний» — була ведучою програми «Формула краси», ток-шоу «Здоровʼя» і соціальної програми «Знайдемо вихід». У 2007 році закінчила факультет кіно і телебачення КНУКіМ, де вчилась на дикторку і ведучу телепрограм.

Пресконференція нового ток-шоу «Здоров’я», серпень 2010 року. VK / «Бабель»

З 2011 до 2012 року була шеф-редакторкою реаліті-шоу «СіТі блог» на київському телеканалі «СіТі», який входив до медіахолдингу Ігоря Коломойського 1+1 Media. Шоу обіцяло прославити учасників, показуючи їхній столичний спосіб життя.

У 2012 році почала працювати на телеканалі «Тоніс», де вела програму «Алло, лікарю!». У 2017 році на базі «Тонісу» запустили телеканал «Прямий». Номінально він належав політику Володимиру Макеєнку, але справжнім власником вважали Петра Порошенка, який у 2021 році викупив телеканал. На «Прямому» Умінська стала ведучою проєкту «Політика здоров’я» і представлялась в ефірі вже Світланою Шевчук.

Скриншот з випуску «Формула краси», 2009 рік. YouTube Скриншот з випуску «Політика здоров'я» на телеканалі «Перший», червень 2017 року. YouTube Скриншот з випуску «Формула краси», 2009 рік. Скриншот з випуску «Політика здоров'я» на телеканалі «Перший», червень 2017 року. YouTube

Робота на телеканалах, на які наклали санкції

Шевчук каже, що звільнилася з «Прямого», бо не зійшлася «політичними й творчими поглядами». У 2018 році вона влаштувалась ведучою на канал Віктора Медведчука NewsOne, з її слів — «[місце], що ближче, рідніше і тепліше, там більше розуміння».

На NewsOne вона представлялась як Лана Шевчук і вела ток-шоу «Політика здоровʼя». На ньому запрошені експерти зазвичай не давали медичних порад глядачам, як у попередніх проєктах ведучої, а критикували чинну владу і сперечались на теми, повʼязані зі сферою охорони здоровʼя. Наприклад, обговорювали, «хто знищив санепідемслужбу України», і «шокуючі наслідки локдауну».

Лана Шевчук разом з гостями «Політики здоровʼя» на телеканалі NewsOne, жовтень 2020 року. Instagram / «Бабель»

Чимало гостей в ефірах Шевчук — на «Політиці здоров’я» і «Своїх» — піарили Віктора Медведчука. Вони також відомі антинауковими або проросійськими тезами. Ось деякі з них: Михайло Чаплига — псевдоексперт, виправдовує анексію Криму і російську агресію, звинувачує Україну в тероризмі.

Олександр Охріменко — псевдоексперт, каже, що епідемії коронавірусу не існує, а учасники Революції гідності — злочинці, які порушили Конституцію України.

Юрій Дудкін — політичний коментатор, виправдовує анексію Криму і каже, що Україна має погодитись на «миротворчі пропозиції Росії». У 2021 році СБУ повідомила йому про підозру в держзраді. Слідчі кажуть, що Дудкін створив мережу груп і каналів у соцмережах, які фінансувала РФ. Вони займались підривною діяльністю на користь спецслужб РФ.

Анатолій Шарій — блогер і політик, поширював російські наративи про війну на сході України. У лютому 2021 році СБУ повідомила йому про підозру в держзраді, а ще за кілька днів його оголосили в державний розшук.

Олександр Лазарев — псевдоексперт, називає бойові дії на сході України «громадянською війною». Після 24 лютого 2022 року приховано виїхав за кордон, переховується в Криму. У квітні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру в держзраді.

Валентин Землянський — псевдоексперт, раніше піарив соратника Віктора Януковича — «регіонала» Юрія Бойка, казав, що Україна «нагнітає конфлікт між собою і світом».

Євгеній Шевченко — нардеп від «Слуги народу», який на російському «Першому каналі» скаржився на «радикальних українських націоналістів». У березні 2022 року СБУ затримала його, коли він намагався перетнути кордон з Польщею. У листопаді 2024 року йому оголосили підозру в держзраді.

Віталій Журавський — псевдоексперт, раніше закликав до референдуму на окупованих територіях і казав, що виступ президента Зеленського в ООН (у 2020 році) писали спічрайтери «партії війни».

Антон Гура — блогер-антиваксер, поширював фейки про коронавірус.

На NewsOne Шевчук теж вела чимало програм, як-от «Live з Ланою Шевчук», «Великий вечір» і ток-шоу «Свої». У жовтні 2020 разом з Дмитром Співаком стала ведучою нового соціально-політичного ток-шоу «60 хвилин».

Співак — колишній депутат Одеської міської ради, у 2012 і 2014 роках без успіху балотувався до Верховної Ради. З 2016 року він регулярно виступав на NewsOne як політолог, у 2020 став ведучим. В ефірах піарив Медведчука і партію ОПзЖ, виправдовував агресію РФ на сході, поширював тези російської пропаганди. У лютому 2019 року Нацрада оштрафувала NewsOne майже на 100 тисяч гривень через заклики до ворожнечі та війни від ведучих і гостей. Співак — один з них.

З 2020 року Шевчук часто зʼявлялась на ютуб-каналі ведучого телеканалу ZIK Василя Апасова. В ефірах вона коментувала події в Україні та поширювала конспірологічні теорії, співзвучні з російською пропагандою. Наприклад, розповідала про 15 біолабораторій США в Україні, які фінансує Пентагон. Також, «за її інформацією», багато людей в Міністерстві охорони здоровʼя отримували відкати, виконуючи «розпорядження стратегічних партнерів через колишню очільницю Міністерства охорони здоровʼя Уляну Супрун».

Скриншот стриму на ютуб-каналі Apasov із Ланою Шевчук і Василем Апасовим, жовтень 2020 року. YouTube

На початку 2021 року в ефірі Шевчук казала, що підконтрольні Росії бойовики з Донецької та Луганської областей не вважають команду Зеленського гідними учасниками перемовин. Українську позицію канал не озвучив. Схожі тези поширювали піарники Медведчука. Наприклад, вони казали, що українська влада саботує обмін полоненими, а Медведчук — єдиний, «хто хоче миру».

У 2021 році, коли РНБО наклала санкції на NewsOne, Шевчук перейшла на телеканал Євгенія Мураєва «Наш». На ньому вела ток-шоу «Пʼятниця. Вечір», «90 хвилин з Ланою Шевчук» і ефіри з Максом Назаровим — проросійським журналістом, який виправдовував агресію РФ на сході та казав, що Україна провокує Росію до повномасштабного вторгнення. У лютому 2021 року РНБО наклала санкції на «Наш», Шевчук назвала це «вбивством свободи слова».

Лана Шевчук разом з Максом Назаровим на телеканалі «Наш», серпень 2021 року. Telegram Ведучі телеканалу «Наш» — Лана Шевчук, Макс Назаров, Ангеліна Пичик і Антон Довлатов, 18 лютого 2022 року. Telegram Лана Шевчук разом з Максом Назаровим на телеканалі «Наш», серпень 2021 року. Ведучі телеканалу «Наш» — Лана Шевчук, Макс Назаров, Ангеліна Пичик і Антон Довлатов, 18 лютого 2022 року. Telegram

Після цього Шевчук долучилась до команди «Першого незалежного», який запустили колишні працівники каналів Медведчука. У першому і єдиному ефірі 26 лютого 2021 року вона не зʼявилась — канал працював півтори години й зник з мовлення, наступного дня РНБО наклала на нього санкції. Ютуб-канал «Першого незалежного» блокували кілька разів, але він проіснував до лютого 2022 року. Чи вела Шевчук ефіри — невідомо, але її світлина була на колажі, який використовували, щоб просувати канал у YouTube.

Ефіри з «експертами широкого профілю» на ютуб-каналах

У 2022 році Шевчук провела кілька стримів із Василем Апасовим, на деякі з них вони запрошували «експертів широкого профілю». Наприклад, Михайло Чаплига в одному з відео каже, що Україна — колонія, на якій війну ведуть Захід і США.

У 2023 році Шевчук регулярно вела ефіри на ютуб-каналах «Новини.Live», Apasov і «Да, это так» — переважно спілкувалась із проросійськими політиками та «політекспертами». Наприклад, взяла компліментарне інтерв’ю в Андрія Пальчевського, який вже тоді називав війну «спеціальною військовою операцією» і звинувачував у ній «англосаксів».

У січні 2024 року Шевчук пішла з «Новин.Live». Як пише «Детектор медіа», після її звільнення на каналі стало менше проросійських спікерів. Михайло Чаплига, Дмитро Співак, Руслан Бортник і Кость Бондаренко разом з Шевчук перейшли на «Вышку» — ютуб-канал Макса Назарова.

Насправді «Вышка» — перейменований канал, його попередні назви — «Да, это так» (з 2023 року) і «Наш» (з 2018 року). У квітні 2024 року YouTube заблокував «Вышку» як пропагандистський канал. Шевчук не відреагувала публічно, а Назаров присвятив цьому кілька емоційних постів — назвав працівників Центру протидії дезінформації, які співпрацювали із YouTube, ідіотами й обіцяв розправу.

Новий майданчик — «Лана Тут»

У серпні 2024 на YouTube з’явився новий канал «Лана Тут», його єдина ведуча — Лана Шевчук. Вона записує відео у тій самій студії і переважно з тими ж «експертами», що були на «Вышке» і «Да, это так». Хоча на її каналі також з’являють чинні нардепи, громадські діячі та військові.

Це інтерв'ю на каналі «Лана Тут». На місці, де раніше був напис «Вышка», зараз стоїть екран, що показує заставку каналу «Лана Тут». YouTube Стіни студії покриті спеціальним акустичним поролоном для звукоізоляції, його помітно на відео «Да, это так», «Вышки» і «Лана Тут». YouTube Так виглядала студія «Вышки». Це інтерв'ю з проросійським політкоментатором Андрієм Єрмолаєвим. YouTube видалив усі відео «Вышки», але фрагменти деяких випусків залишились на пропагандистському медіа РФ «Политнавигатор». YouTube Це інтерв'ю на каналі «Лана Тут». На місці, де раніше був напис «Вышка», зараз стоїть екран, що показує заставку каналу «Лана Тут». Стіни студії покриті спеціальним акустичним поролоном для звукоізоляції, його помітно на відео «Да, это так», «Вышки» і «Лана Тут». Так виглядала студія «Вышки». Це інтерв'ю з проросійським політкоментатором Андрієм Єрмолаєвим. YouTube видалив усі відео «Вышки», але фрагменти деяких випусків залишились на пропагандистському медіа РФ «Политнавигатор». YouTube

Канал швидко став популярним. За три місяці він набрав 19,3 тисячі підписників і понад 3,6 мільйона переглядів загалом. За даними аналітичного сайту Social Blade, у середньому щотижня майже 1,5 тисячі користувачів підписуються на канал, а відео збирають понад 400 тисяч переглядів.

Шевчук не озвучує проросійські наративи й прогнози, але дозволяє це робити своїм спікерам і часто погоджується з ними. Наприклад, «політолог» Вадим Карасьов каже їй, що США «втягнули Україну у війну з РФ», щоб послабити Росію. Він вважає, що Захід і РФ можуть «домовитись або розбиратись далі», не враховуючи позицію України.

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Андрій Пальчевський в інтерв’ю спекулює на темі мобілізації — каже, що в Україні на фронті гине «лише другий сорт людей», а діти високопосадовців тільки роблять «фото на фоні пушок і важких дронів», бо жоден з них не отримав поранення і не загинув. (Насправді чимало депутатів та їхніх дітей служать у ЗСУ, кілька з них загинули.) Пальчевський також вважає, що російські ракети не можуть зруйнувати електростанції. І корупціонери навмисно «вмикають і вимикають людям світло, коли їм зручно», щоб переконати міжнародних партнерів дати кошти «на ремонт».

Іноді Шевчук висловлює, ймовірно, свою позицію в запитаннях. Наприклад, прохає «воєнного експерта» Олега Старікова «знайти критичні зауваження до основних дипломатів» — президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Не називаючи імен, Шевчук казала на стримі в Апасова, що деяких гостей їй «дуже хочеться образити й сказати їм щось різке». Але вона цього не робить, щоб вони знову приходили до неї в ефір і висвітлювали «іншу точку зору». «Бабель» вже розбирав неправдиві прогнози і заяви деяких гостей Шевчук — Олега Жданова, Михайла Чаплиги, Романа Світана, Ростислава Кравця і Фікрета Шабанова.

«Бабель» звернувся по коментар до Шевчук

Вона каже, що не долучається до контенту, «який продукує домисли, наклепи, бездоказові звинувачення у проросійськості» — «бо вони ж працювали у Медведчука». Шевчук радить «процідити [на проросійськість] половину телемарафону і телеканал «Прямий».

«Я думаю, досить озиратися назад і звинувачувати одне одного. Я у своїх ефірах говорю про повагу та важливість кожної думки. Це нас і має відрізняти від чорнухи, яку виробляє кремлівська пропаганда та агресивна політика Кремля», — додає вона.