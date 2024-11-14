Нардепу Євгенію Шевченку повідомили підозру в держзраді

Народному депутату Євгенію Шевченку оголосили про підозру у державній зраді. Правоохоронці викрили його на «завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України».

Держбюро розслідувань не вказує імені фігуранта, але джерела «Бабеля» зазначають, що мова саме про Шевченка.

Психолого-лінгвістична та військова експертиза показала, що депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі.

Він також говорив про неправильність та недоцільність теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Крім того, депутат на своїх каналах та в інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам говорив, начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав’язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах. Потім цей контент поширювався на пропагандистських російських медіа для створення в Росії враження, наче це офіційна позиція представника української влади.

Він також намагався дискредитувати західних партнерів та європейські цінності. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається підірвати стабільність у Грузії та Молдові.

Слідство також встановило його контакти з представниками посольства Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни Лукашенком.

За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі. Купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх в Україну через іншу європейську країну й продавали набагато дорожче.

«Режим сприяння» з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати €1,5 млн чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише €500 тисяч — решту не вдалося отримати через блокування сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.

Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю $500 тисяч.

Депутат підозрюється у вчиненні державної зради за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.