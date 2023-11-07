33 роки тому Михайла Горбачова ледь не застрелив на Красній площі невдоволений його політикою слюсар. Згадуємо про замах, який проґавив КДБ (і, звісно ж, натякаємо!)

У 1985 році до влади в СРСР прийшов 54-річний Михайло Горбачов. Його називали «молодим генсеком», адже більшість колег у партійній верхівці були щонайменше років на двадцять старшими. Він заходився запроваджувати кардинальні реформи в усіх сферах, вони увійшли в історію під назвою «перебудова».

До кінця 1980-х Горбачов налагодив стосунки із Заходом. Він домовився про скорочення озброєнь, нарешті вивів радянські війська з Афганістану та пообіцяв не втручатись у справи країн соцтабору в Європі. У такий спосіб Горбачов намагався зекономити на витратах на військо та озброєння. У той час нафта, одне з головних джерел доходів Радянського Союзу, стрімко дешевшала — ціна на неї впала майже втричі.

Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Білому домі підписують Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, 8 грудня 1987 року. Getty Images / «Бабель» Джордж Буш — старший (ліворуч) та Михайло Горбачов катаються на гольфкарі у заміській резиденції президента США Кемп-Девід, 2 червня 1990 року. Getty Images / «Бабель» Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Білому домі підписують Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, 8 грудня 1987 року. Джордж Буш — старший (ліворуч) та Михайло Горбачов катаються на гольфкарі у заміській резиденції президента США Кемп-Девід, 2 червня 1990 року. Getty Images / «Бабель»

Такі реформи зробили Горбачова популярним на Заході. Його зустріч з американським президентом Джорджем Бушем — старшим на початку грудня 1989 року в пресі назвали кінцем Холодної війни між СРСР та США. А сам Горбачов отримав Нобелівську премію миру в жовтні 1990 року.

З іншого боку, після послаблення контролю Москви в Європі у 1989-му один за одним почали падати комуністичні режими. Десь це відбувалось мирно, як у Польщі чи Чехословаччині. А от, наприклад, у Румунії антиурядові протести переросли у збройне повстання, яке завершилося розстрілом диктатора Ніколае Чаушеску. І наостанок — упав Берлінський мур, який десятиліттями був одним із головних символів Холодної війни.

Мешканці Західної Німеччини руйнують секції Берлінського муру, листопад 1989 року. Getty Images / «Бабель»

У внутрішній політиці реформи перебудови були більш суперечливими, нерідко послаблення чергувалися з доволі суворими заходами. Наприклад, поряд зі спробами впровадження ринкової економіки запустили боротьбу «з нетрудовими доходами». Головними її жертвами стали вуличні торговці, а також колгоспники та містяни, які вирощували фрукти й овочі на продаж. Ще одним прикладом суворої державної централізації стала антиалкогольна кампанія 1985 року. Зрештою великого розмаху набуло підпільне самогоноваріння, швидкими темпами поширювалися наркоманія й токсикоманія, а економіка недоотримала десятки мільярдів карбованців.

Економічна ситуація в СРСР стрімко погіршувалась. Зовнішній борг країни з приблизно $31 мільярда у 1985 році зріс до понад $70 мільярдів станом на 1991-й. У 1989 році почалась гіперінфляція і стрімке зростання цін. З полиць магазинів різко зникли продукти. Біля тих крамниць, де хоч щось можна було купити, вишикувались довжелезні черги. Того року продовольчі картки запровадили навіть у столиці держави Москві — вперше з часів Другої світової.

Черга за горілкою в московському магазині, друга половина 1980-х. Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images Порожні прилавки у московському магазині, листопад 1990 року. Getty Images / «Бабель» Черга за горілкою в московському магазині, друга половина 1980-х. Порожні прилавки у московському магазині, листопад 1990 року. Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images; Getty Images / «Бабель»

Паралельно з економічною кризою назрівала й політична. Першого серйозного удару по репутації Горбачова завдала спроба Кремля замовчати реальні масштаби Чорнобильської катастрофи 1986 року. І це попри заяви про гласність, демократичні свободи та відсутність цензури. Згодом, наприкінці 1980-х, на тлі падіння комуністичних режимів у Європі почався «парад суверенітетів» у радянських республіках, який поставив під загрозу існування СРСР. Це все, звісно, не подобалось Кремлю, тож перші такі спроби в Балтії та на Кавказі спробували придушити економічними санкціями та силою. Але протестні настрої ширились уже навіть у Москві.