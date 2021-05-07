36 років тому в СРСР запровадили останній і найжорсткіший сухий закон. Згадуємо, як в Радянському Союзі боролися з пияцтвом і постійно програвали (в архівних фото, плакатах і карикатурах)

Антиалкогольні кампанії в Радянському Союзі проводилися неодноразово — у 1920-х, 1950-х, 1970-х. Методи були стандартні: забороняли продаж алкоголю на розлив, продаж горілки поблизу промислових підприємств і транспортних терміналів, обмежували випуск алкоголю, активно займалися агітацією і соромили пʼяниць. Ескіз антиалкогольного плаката для заводу художника Віктора Механтьєва, 1980-ті роки. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Ескіз антиалкогольного плаката для птахофабрики художника Віктора Механтьєва, 1980-ті роки. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Ескіз антиалкогольного плаката для заводу художника Віктора Механтьєва, 1980-ті роки. Ескіз антиалкогольного плаката для птахофабрики художника Віктора Механтьєва, 1980-ті роки. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Але все закінчувалося приблизно однаково. Агітація за тверезість зводилася до нудних ритуально-символічних обговорень на партзборах. Зростало підпільне виробництво алкоголю. Любителі випити переміщалися із закладів у двори, парки та сквери. А ще такі кампанії завдавали удару економіці, адже алкогольна стаття доходів до бюджету СРСР завжди була однією з найбільших. Зрештою держава скасовувала заборони, а продаж спиртного відновлювали ще в більшому обсязі. Пияцтво і саботаж антиалкогольних кампаній процвітало і серед партійних працівників. «Оскільки правляча в країні партія ВКП(б) була насамперед робітничою за складом, то і її не оминула ця біда — пияцтво», — писали історики про перші спроби радянської влади знизити споживання алкоголю серед населення. «Що краще — кабала закордонного капіталу або запровадження горілки — так стояло питання перед нами. Ясно, що ми зупинилися на горілці, бо вважали і продовжуємо вважати, що якщо нам заради перемоги пролетаріату і селянства належить трішки забруднитися у багнюці, ми підемо і на цей крайній засіб заради інтересів нашої справи», — говорив Йосип Сталін у 1927 році. Радянський антиалкогольний плакат, 1930 рік. Universal History Archive / Contributor Радянський антиалкогольний плакат, 1929 рік. Universal History Archive / Contributor Радянський антиалкогольний плакат, 1930 рік. Радянський антиалкогольний плакат, 1929 рік. Universal History Archive / Contributor У підсумку перша кампанія звелася до фрази тодішнього наркома харчової промисловості СРСР Анастаса Мікояна, яку розтиражували в пресі, про те, що «раніше пили саме для того, щоб напитися і забути своє нещасне життя... Тепер веселіше стало жити. Від хорошого життя пʼяним не напʼєшся. Жити стало веселіше, а значить, і випити можна». Члени французької делегації в Єревані разом з місцевими жителями піднімають тост за «Марсельєзу» — патріотичну пісню часів Французької революції кінця XVIII століття, що стала державним гімном Франції, 1956 рік. GAROFALO Jack / Contributor / Getty Images В епоху правління Леоніда Брежнєва, наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років, споживання спиртних напоїв в СРСР досягло рекордного рівня в історії країни. На дорослого чоловіка припадало близько ста пляшок горілки на рік. Зростало жіноче та підліткове пияцтво і алкоголізм. Близько 32 відсотків загальної кількості смертей на рік в СРСР прямо або опосередковано були повʼязані з алкоголем. Приблизно дві третини злочинів скоювались пʼяними. За рік до витверезників потрапляло близько девʼяти мільйонів людей, а близько півтора мільйона проходили примусове лікування від алкоголізму. Люди з найближчого оточення Брежнєва намагалися переконати генсека, що «треба б щось зробити». На що той зазвичай відповідав: «Як пили, так і питимуть».

Глава СРСР Леонід Брежнєв (ліворуч) поруч з американським президентом Річардом Ніксоном проголошує тост за підписання угод між США і Радянським Союзом, 19 червня 1973 року. Bettmann / Contributor / Getty Images І ось настав 1985 рік. На початку березня до влади прийшов порівняно молодий, 54-річний генсек Михайло Горбачов. Уже в квітні на партійному засіданні порушили питання про посилення боротьби з пияцтвом. Головними ініціаторами стали члени Політбюро Михайло Соломенцев та Єгор Лігачов. Вони говорили про «наростання потоку листів від громадян до ЦК, уряду, газет, на телебачення з вимогою приборкати пияцтво». Заявляли, що однією з причин стагнації радянської економіки є «загальний занепад морально-етичних цінностей «будівників комунізму» і халатне ставлення до праці, в яких винен масовий алкоголізм». На доказ наводили внутрішньопартійну статистику, згідно з якою за рік до витверезників потрапили 107 тисяч комуністів і 370 тисяч комсомольців. Генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов (у центрі), член Політбюро Єгор Лігачов (ліворуч), голова Президії Верховної Ради СРСР Андрій Громико (праворуч) і кілька членів Президії зʼїзду КПРС, зокрема, перший секретар Московського міськкому партії і новий член Політбюро Борис Єльцин (перший ліворуч у другому ряду), аплодують на відкритті зʼїзду партії в Кремлі, 25 лютого 1986 року. AFP / Stringer / Getty Images У підсумку 7 травня 1985 року ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР ухвалили постанову «Про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму, викорінення самогоноваріння». А указ Президії Верховної Ради СРСР 16 травня 1985 року підкріпив цю боротьбу адміністративними і кримінальними покараннями. Згодом такі ж документи ухвалили і парламенти союзних республік. Ескіз антиалкогольного плаката художника Віктора Механтьєва, 1986 рік. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Ескіз антиалкогольного плаката художника Віктора Механтьєва, 1987 рік. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Ескіз антиалкогольного плаката художника Віктора Механтьєва, 1986 рік. Ескіз антиалкогольного плаката художника Віктора Механтьєва, 1987 рік. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Насамперед різко скоротили виробництво алкоголю. Якщо у 1984 році в СРСР виробили 1 418 мільйонів декалітрів алкогольних виробів, то у 1986 році — 813 мільйонів. Лікеро-горілчаним і пивоварним заводам довелося скорочувати виробництво і переходити на безалкогольну продукцію. Закрили багато магазинів, ресторанів, кафе і навіть їдалень, де продавали алкоголь. Тільки в УРСР мережу магазинів скоротили приблизно на 45 відсотків. Ціну на горілку підняли з 4,7 до 9,1 карбованця. Алкоголь тепер можна було купити тільки в нечисленних спеціалізованих точках з 14-ї до 19-ї, або навіть з 14-ї до 16-ї години. Біля таких магазинів постійно вишиковувалися черги. Черга за горілкою в московському магазині, друга половина 1980-х. Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images Сухий закон супроводжувався масштабною пропагандистською кампанією під гаслом: «Тверезість — норма життя». «Слід вважати абсолютно неприпустимим вживання спиртних напоїв на роботі, в громадських місцях, розцінювати такі випадки як аморальну, антисоціальну поведінку, використовуючи проти пʼяниць всю силу закону і громадської думки», — писала на той час газета «Правда». Посилили контроль за лікуванням хворих на алкоголізм. Тих, хто ухилявся від «добровільного» лікування, направляли на примусове до лікувально-трудових профілакторіїв. Обкладинка українського сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу «Перець», листопад 1985 року. Журнал Перець По всій країні організували товариства тверезості та здорового способу життя. Активно пропагувалися безалкогольні застілля, весілля та інші урочистості. На вулицях пʼяним могли виписати штраф до 100 карбованців або заарештувати на 15 діб. За пияцтво на виробництві могли звільнити з роботи і виключити з партії. З фільмів вирізали сцени з алкоголем, а деякі, на зразок «Іронії долі, або З легким паром!», взагалі прибрали з ефіру. Письменник-фантаст Борис Стругацький згадував, що «в період антиалкогольної кампанії 80-х років нещадно викреслювали з тексту все спиртне, тож наші нещасні герої почали ковтати мінеральну воду, соки, а також каву в неприродній кількості — замість пива, вина і гарячого глінтвейну». Сімейне безалкогольне застілля в Москві, 1 травня 1987 року. Wally McNamee / Contributor У рамках кампанії знищували виноградники. Більше за всіх постраждали Молдова і Україна. Тільки в Криму вирізали близько 30—40 відсотків виноградників. Таких втрат не було навіть під час Другої світової війни. Через цькування наклав на себе руки один з провідних учених-селекціонерів, директор Всесоюзного науково-дослідного інституту виноробства і виноградарства «Магарач» Павло Голодрига. За розпорядженням одного з ініціаторів антиалкогольної кампанії Єгора Лігачова мало не закрили кримський винзавод «Масандра» і не знищили його винотеку. Щоб зберегти завод тодішньому керівникові УРСР Володимиру Щербицькому довелося особисто телефонувати Горбачову, який і сам любив відпочивати в Криму. Пізніше партійне керівництво в Москві оголосить масову вирубку виноградників «перегинами на місцях».