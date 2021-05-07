36 лет назад в СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. Вспоминаем, как в Советском Союзе боролись с пьянством и постоянно проигрывали (в архивных фото, плакатах и карикатурах)

Антиалкогольные кампании в Советском Союзе проводились неоднократно — в 1920-х, 1950-х, 1970-х. Методы были стандартные: запрещали продажу алкоголя в розлив, продажу водки вблизи промышленных предприятий и транспортных терминалов, ограничивали выпуск алкоголя, активно занимались агитацией и стыдили пьяниц.
Но все заканчивалось примерно одинаково. Агитация за трезвость сводилась к скучным ритуально-символическим обсуждениям на партсобраниях. Росло подпольное производство алкоголя. Любители выпить перемещались из заведений во дворы, парки и скверы. А еще такие кампании наносили удар по экономике, ведь алкогольная статья доходов в бюджет СССР всегда была одной из самых крупных. В итоге государство отменяло запреты, а продажу спиртного возобновляли еще в большем объеме.
Пьянство и саботаж антиалкогольных кампаний процветало и среди партийных работников. «Поскольку правившая в стране партия ВКП(б) была прежде всего рабочей по составу, то и ее не обошла эта беда — пьянство», — писали историки о первых попытках советской власти снизить потребление алкоголя среди населения. «Что лучше — кабала заграничного капитала или введение водки — так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела», — говорил Иосиф Сталин в 1927 году.
В итоге первая кампания свелась к фразе тогдашнего наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна, которую растиражировали в прессе, о том, что «раньше пили именно для того, чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь… Теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Жить стало веселее, а значит, и выпить можно».
В эпоху правления Леонида Брежнева, к концу 1970-х — началу 1980-х годов, потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны. На взрослого мужчину приходилось около ста бутылок водки в год. Росло женское и подростковое пьянство и алкоголизм. Около 32 процентов общего количества смертей в год в СССР прямо или косвенно были связаны с алкоголем. Примерно две трети преступлений совершались пьяными.
За год в вытрезвители попадало около девяти миллионов человек, а около полутора миллиона проходили принудительное лечение от алкоголизма. Люди из ближайшего окружения Брежнева пытались убедить генсека, что «надо бы что-то сделать». На что тот обычно отвечал: «Как пили, так и будут пить».
И вот наступил 1985 год. В начале марта к власти пришел сравнительно молодой, 54-летний генсек Михаил Горбачев. Уже в апреле на партийном заседании подняли вопрос об ужесточении борьбы с пьянством. Главными инициаторами стали члены Политбюро Михаил Соломенцев и Егор Лигачев. Они говорили о «возрастающем потоке писем граждан в ЦК, правительство, газеты, на телевидение с требованием обуздать пьянство». Заявляли, что одной из причин стагнации советской экономики является «общий упадок морально-нравственных ценностей «строителей коммунизма» и халатное отношение к труду, в которых повинен массовый алкоголизм». В доказательство приводили внутрипартийную статистику, согласно которой за год в вытрезвители попали 107 тысяч коммунистов и 370 тысяч комсомольцев.
В итоге 7 мая 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». А указ Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1985 года подкрепил эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Следом такие же документы приняли и парламенты союзных республик.
Первым делом резко сократили производство алкоголя. Если в 1984 году в СССР произвели 1 418 миллионов декалитров алкогольных изделий, то в 1986 году — 813 миллионов. Ликеро-водочным и пивоваренным заводам пришлось сокращать производство и переходить на безалкогольную продукцию.
Закрыли много магазинов, ресторанов, кафе и даже столовых, где продавали алкоголь. Только в УССР сеть магазинов сократили примерно на 45 процентов. Цену на водку подняли с 4,7 до 9,1 рубля. Алкоголь теперь можно было купить только в немногочисленных специализированных точках с 14 до 19 или даже с 14 до 16 часов. У таких магазинов постоянно выстраивались очереди.
Сухой закон сопровождался масштабной пропагандистской кампанией под лозунгом: «Трезвость — норма жизни». «Следует считать совершенно недопустимым употребление спиртных напитков на работе, в общественных местах, расценивать такие случаи как аморальное, антисоциальное поведение, используя против пьяниц всю силу закона и общественного мнения», — писала в то время газета «Правда». Усилили контроль за лечением больных алкоголизмом. Тех, кто уклонялся от «добровольного» лечения, направляли на принудительное в лечебно-трудовые профилактории.
По всей стране организовали общества трезвости и здорового образа жизни. Активно пропагандировались безалкогольные застолья, свадьбы и другие торжества. На улицах пьяным могли выписать штраф до 100 рублей или арестовать на 15 суток. За пьянку на производстве могли уволить с работы и исключить из партии. Из фильмов вырезали сцены с алкоголем, а некоторые, вроде «Иронии судьбы, или С легким паром!», вообще убрали из эфира. Писатель-фантаст Борис Стругацкий вспоминал, что «в период антиалкогольной кампании 80-х годов беспощадно вычеркивали из текста все спиртное, так что наши несчастные герои начали глотать минеральную воду, соки, а также кофе в неестественном количестве — вместо пива, вина и горячего глинтвейна».
В рамках кампании уничтожали виноградники. Больше всех пострадали Молдова и Украина. Только в Крыму вырезали около 30—40 процентов виноградников. Таких потерь не было даже во время Второй мировой войны. Из-за травли покончил с собой один из ведущих ученых-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» Павел Голодрыга.
По распоряжению одного из инициаторов антиалкогольной кампании Егора Лигачева чуть было не закрыли крымский винзавод «Массандра» и не уничтожили его винотеку. Чтобы сохранить завод, тогдашнему руководителю УССР Владимиру Щербицкому пришлось лично звонить Горбачеву, который и сам любил отдыхать в Крыму. Позже партийное руководство в Москве объявит массовую вырубку виноградников «перегибами на местах».
Из-за сухого закона резко вырос черный рынок алкоголя — кустарное самогоноварение и подпольное производство на государственных предприятиях. В результате возник дефицит сахара. По данным статистики, только в 1987 году на самогоноварение в стране потратили 1,4 миллиона тонн сахара. Дефицит и дороговизна алкоголя привели к тому, что люди начали употреблять спиртосодержащие вещества — в ходу были одеколон, клей, дихлофос, средство для очистки стекла и даже зубная паста. Быстрыми темпами распространялись наркомания и токсикомания как среди взрослых, так и среди молодежи.
Сухой закон испортил отношения и с союзниками из соцлагеря. Болгария, Румыния и Венгрия больше не могли поставлять в СССР вино и были этим крайне недовольны.
Помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев так вспоминал первый в условиях сухого закона ужин с венгерской делегацией: «Венгры посмеиваются, мы извиняемся, тостов, разумеется, нет, разговор идет о чем попало. Говорят, подарки вам везли, как обычно — винные наборы, но в самолете решили выпить сами, «чтоб не нарушать».
Были у антиалкогольной кампании и позитивные результаты. Рождаемость выросла, а смертность снизилась. Впервые за десятилетие средняя продолжительность жизни выросла до 69 лет. С другой стороны, государство понесло экономические потери. В предыдущие годы алкоголь давал до 30 процентов всесоюзного бюджета, а в УССР — около 20 процентов. По данным разных исследователей, в ходе антиалкогольной кампании страна потеряла от 37 до 200 миллиардов рублей.
Массовое недовольство кампанией и экономический кризис, начавшийся в СССР в 1987 году, заставили советское руководство свернуть сухой закон. А в народе Горбачев получил прозвища «Минеральный секретарь» и «Лимонадный Джо». Начиная с 1988 года, активная пропаганда трезвости постепенно сошла на нет, а продажи алкоголя снова возросли.
Позже, уже после развала СССР, Горбачев признал, что антиалкогольная кампания 1985 года была ошибкой: «Да, не надо было торговлю закрывать и провоцировать самогоноварение. Надо было все делать постепенно. Не топором по голове».
Нам не нужен сухой закон, чтобы трезво писать об истории, а вот ваш донат не повредит.