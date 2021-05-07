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36 лет назад в СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. Вспоминаем, как в Советском Союзе боролись с пьянством и постоянно проигрывали (в архивных фото, плакатах и карикатурах)

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
36 лет назад в СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. Вспоминаем, как в Советском Союзе боролись с пьянством и постоянно проигрывали (в архивных фото, плакатах и карикатурах)

Кадр из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, снятого в 1979 году по оригинальному сценарию братьев Стругацких. Во время сухого закона в СССР в 1980-х из фильмов вырезали сцены с алкоголем или же снимали картины с проката.

Stalker 1979

Седьмого мая 1985 года ЦК Компартии и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». По всей стране началась антиалкогольная кампания, в рамках которой закрывались ликеро-водочные магазины, производство алкоголя резко сократили, а купить его можно было только в определенные часы. В Крыму уничтожили около 40 процентов виноградников и чуть не закрыли винзавод «Массандра». С пьянством боролись большими штрафами, увольнением с работы и исключением из партии. К делу подключилась и советская пропаганда с лозунгом «Трезвость — норма жизни». В тренде были безалкогольные банкеты и свадьбы, а из фильмов вырезали сцены с алкоголем. Выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако большого размаха достигло подпольное самогоноварение, быстрыми темпами распространялись наркомания и токсикомания, а экономика недополучила десятки миллиардов рублей. В итоге антиалкогольную кампанию свернули уже через несколько лет, а позже признали одной из самых больших ошибок эпохи правления Михаила Горбачева. «Бабель» вспоминает историю борьбы с пьянством в СССР и публикует архивные фото, агитационные плакаты и карикатуры.

Антиалкогольные кампании в Советском Союзе проводились неоднократно — в 1920-х, 1950-х, 1970-х. Методы были стандартные: запрещали продажу алкоголя в розлив, продажу водки вблизи промышленных предприятий и транспортных терминалов, ограничивали выпуск алкоголя, активно занимались агитацией и стыдили пьяниц.

Эскиз антиалкогольного плаката для завода художника Виктора Механтьева, 1980-е годы.
Эскиз антиалкогольного плаката для птицефабрики художника Виктора Механтьева, 1980-е годы.

Эскиз антиалкогольного плаката для завода художника Виктора Механтьева, 1980-е годы. Эскиз антиалкогольного плаката для птицефабрики художника Виктора Механтьева, 1980-е годы.

Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images

Но все заканчивалось примерно одинаково. Агитация за трезвость сводилась к скучным ритуально-символическим обсуждениям на партсобраниях. Росло подпольное производство алкоголя. Любители выпить перемещались из заведений во дворы, парки и скверы. А еще такие кампании наносили удар по экономике, ведь алкогольная статья доходов в бюджет СССР всегда была одной из самых крупных. В итоге государство отменяло запреты, а продажу спиртного возобновляли еще в большем объеме.

Пьянство и саботаж антиалкогольных кампаний процветало и среди партийных работников. «Поскольку правившая в стране партия ВКП(б) была прежде всего рабочей по составу, то и ее не обошла эта беда — пьянство», — писали историки о первых попытках советской власти снизить потребление алкоголя среди населения. «Что лучше — кабала заграничного капитала или введение водки — так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела», — говорил Иосиф Сталин в 1927 году.

Советский антиалкогольный плакат, 1930 год.
Советский антиалкогольный плакат, 1929 год.

Советский антиалкогольный плакат, 1930 год. Советский антиалкогольный плакат, 1929 год.

Universal History Archive / Contributor

В итоге первая кампания свелась к фразе тогдашнего наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна, которую растиражировали в прессе, о том, что «раньше пили именно для того, чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь… Теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Жить стало веселее, а значит, и выпить можно».

Члены французской делегации в Ереване вместе с местными жителями поднимают тост за «Марсельезу» — патриотическую песню времен Французской революции конца XVIII века, ставшую государственным гимном Франции, 1956 год.

Члены французской делегации в Ереване вместе с местными жителями поднимают тост за «Марсельезу» — патриотическую песню времен Французской революции конца XVIII века, ставшую государственным гимном Франции, 1956 год.

GAROFALO Jack / Contributor / Getty Images

В эпоху правления Леонида Брежнева, к концу 1970-х — началу 1980-х годов, потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны. На взрослого мужчину приходилось около ста бутылок водки в год. Росло женское и подростковое пьянство и алкоголизм. Около 32 процентов общего количества смертей в год в СССР прямо или косвенно были связаны с алкоголем. Примерно две трети преступлений совершались пьяными.

За год в вытрезвители попадало около девяти миллионов человек, а около полутора миллиона проходили принудительное лечение от алкоголизма. Люди из ближайшего окружения Брежнева пытались убедить генсека, что «надо бы что-то сделать». На что тот обычно отвечал: «Как пили, так и будут пить».

Глава СССР Леонид Брежнев (слева) рядом с американским президентом Ричардом Никсоном провозглашает тост за подписание соглашений между США и Советским Союзом, 19 июня 1973 года.

Глава СССР Леонид Брежнев (слева) рядом с американским президентом Ричардом Никсоном провозглашает тост за подписание соглашений между США и Советским Союзом, 19 июня 1973 года.

Bettmann / Contributor / Getty Images

И вот наступил 1985 год. В начале марта к власти пришел сравнительно молодой, 54-летний генсек Михаил Горбачев. Уже в апреле на партийном заседании подняли вопрос об ужесточении борьбы с пьянством. Главными инициаторами стали члены Политбюро Михаил Соломенцев и Егор Лигачев. Они говорили о «возрастающем потоке писем граждан в ЦК, правительство, газеты, на телевидение с требованием обуздать пьянство». Заявляли, что одной из причин стагнации советской экономики является «общий упадок морально-нравственных ценностей «строителей коммунизма» и халатное отношение к труду, в которых повинен массовый алкоголизм». В доказательство приводили внутрипартийную статистику, согласно которой за год в вытрезвители попали 107 тысяч коммунистов и 370 тысяч комсомольцев.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев (в центре), член Политбюро Егор Лигачев (слева), председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (справа) и несколько членов Президиума съезда КПСС, в том числе первый секретарь Московского горкома партии и новый член Политбюро Борис Ельцин (первый слева во втором ряду), аплодируют на открытии съезда партии в Кремле, 25 февраля 1986 года.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев (в центре), член Политбюро Егор Лигачев (слева), председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (справа) и несколько членов Президиума съезда КПСС, в том числе первый секретарь Московского горкома партии и новый член Политбюро Борис Ельцин (первый слева во втором ряду), аплодируют на открытии съезда партии в Кремле, 25 февраля 1986 года.

AFP / Stringer / Getty Images

В итоге 7 мая 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». А указ Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1985 года подкрепил эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Следом такие же документы приняли и парламенты союзных республик.

Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1986 год.
Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1987 год.

Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1986 год. Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1987 год.

Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images

Первым делом резко сократили производство алкоголя. Если в 1984 году в СССР произвели 1 418 миллионов декалитров алкогольных изделий, то в 1986 году — 813 миллионов. Ликеро-водочным и пивоваренным заводам пришлось сокращать производство и переходить на безалкогольную продукцию.

Закрыли много магазинов, ресторанов, кафе и даже столовых, где продавали алкоголь. Только в УССР сеть магазинов сократили примерно на 45 процентов. Цену на водку подняли с 4,7 до 9,1 рубля. Алкоголь теперь можно было купить только в немногочисленных специализированных точках с 14 до 19 или даже с 14 до 16 часов. У таких магазинов постоянно выстраивались очереди.

Очередь за водкой в московском магазине, вторая половина 1980-х.

Очередь за водкой в московском магазине, вторая половина 1980-х.

Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images

Сухой закон сопровождался масштабной пропагандистской кампанией под лозунгом: «Трезвость — норма жизни». «Следует считать совершенно недопустимым употребление спиртных напитков на работе, в общественных местах, расценивать такие случаи как аморальное, антисоциальное поведение, используя против пьяниц всю силу закона и общественного мнения», — писала в то время газета «Правда». Усилили контроль за лечением больных алкоголизмом. Тех, кто уклонялся от «добровольного» лечения, направляли на принудительное в лечебно-трудовые профилактории.

Обложка украинского сатирико-юмористического иллюстрированного журнала «Перець», ноябрь 1985 года.

Обложка украинского сатирико-юмористического иллюстрированного журнала «Перець», ноябрь 1985 года.

Журнал Перець

По всей стране организовали общества трезвости и здорового образа жизни. Активно пропагандировались безалкогольные застолья, свадьбы и другие торжества. На улицах пьяным могли выписать штраф до 100 рублей или арестовать на 15 суток. За пьянку на производстве могли уволить с работы и исключить из партии. Из фильмов вырезали сцены с алкоголем, а некоторые, вроде «Иронии судьбы, или С легким паром!», вообще убрали из эфира. Писатель-фантаст Борис Стругацкий вспоминал, что «в период антиалкогольной кампании 80-х годов беспощадно вычеркивали из текста все спиртное, так что наши несчастные герои начали глотать минеральную воду, соки, а также кофе в неестественном количестве — вместо пива, вина и горячего глинтвейна».

Семейное безалкогольное застолье в Москве, 1 мая 1987 года.

Семейное безалкогольное застолье в Москве, 1 мая 1987 года.

Wally McNamee / Contributor

В рамках кампании уничтожали виноградники. Больше всех пострадали Молдова и Украина. Только в Крыму вырезали около 30—40 процентов виноградников. Таких потерь не было даже во время Второй мировой войны. Из-за травли покончил с собой один из ведущих ученых-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» Павел Голодрыга.

По распоряжению одного из инициаторов антиалкогольной кампании Егора Лигачева чуть было не закрыли крымский винзавод «Массандра» и не уничтожили его винотеку. Чтобы сохранить завод, тогдашнему руководителю УССР Владимиру Щербицкому пришлось лично звонить Горбачеву, который и сам любил отдыхать в Крыму. Позже партийное руководство в Москве объявит массовую вырубку виноградников «перегибами на местах».

Винный погреб завода «Массандра», 1975 год.

Винный погреб завода «Массандра», 1975 год.

Dean Conger / Contributor / Getty Images

Из-за сухого закона резко вырос черный рынок алкоголя — кустарное самогоноварение и подпольное производство на государственных предприятиях. В результате возник дефицит сахара. По данным статистики, только в 1987 году на самогоноварение в стране потратили 1,4 миллиона тонн сахара. Дефицит и дороговизна алкоголя привели к тому, что люди начали употреблять спиртосодержащие вещества — в ходу были одеколон, клей, дихлофос, средство для очистки стекла и даже зубная паста. Быстрыми темпами распространялись наркомания и токсикомания как среди взрослых, так и среди молодежи.

Страница из номера украинского сатирико-юмористического иллюстрированного журнала «Перець», август 1988 года.

Страница из номера украинского сатирико-юмористического иллюстрированного журнала «Перець», август 1988 года.

Журнал Перець

Сухой закон испортил отношения и с союзниками из соцлагеря. Болгария, Румыния и Венгрия больше не могли поставлять в СССР вино и были этим крайне недовольны.

Помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев так вспоминал первый в условиях сухого закона ужин с венгерской делегацией: «Венгры посмеиваются, мы извиняемся, тостов, разумеется, нет, разговор идет о чем попало. Говорят, подарки вам везли, как обычно — винные наборы, но в самолете решили выпить сами, «чтоб не нарушать».

Генсек СССР Михаил Горбачев (с поднятыми руками) беседует с жителями Софии во время визита в Болгарию, октябрь 1985 года.

Генсек СССР Михаил Горбачев (с поднятыми руками) беседует с жителями Софии во время визита в Болгарию, октябрь 1985 года.

Keystone Features / Stringer / Getty Images

Были у антиалкогольной кампании и позитивные результаты. Рождаемость выросла, а смертность снизилась. Впервые за десятилетие средняя продолжительность жизни выросла до 69 лет. С другой стороны, государство понесло экономические потери. В предыдущие годы алкоголь давал до 30 процентов всесоюзного бюджета, а в УССР — около 20 процентов. По данным разных исследователей, в ходе антиалкогольной кампании страна потеряла от 37 до 200 миллиардов рублей.

Очередь за мясом и сосисками рядом с Бессарабским рынком в Киеве, 1980-е годы.

Очередь за мясом и сосисками рядом с Бессарабским рынком в Киеве, 1980-е годы.

ullstein bild Dtl. / Contributor

Массовое недовольство кампанией и экономический кризис, начавшийся в СССР в 1987 году, заставили советское руководство свернуть сухой закон. А в народе Горбачев получил прозвища «Минеральный секретарь» и «Лимонадный Джо». Начиная с 1988 года, активная пропаганда трезвости постепенно сошла на нет, а продажи алкоголя снова возросли.

Позже, уже после развала СССР, Горбачев признал, что антиалкогольная кампания 1985 года была ошибкой: «Да, не надо было торговлю закрывать и провоцировать самогоноварение. Надо было все делать постепенно. Не топором по голове».

Михаил Горбачев во время дебатов на Съезде народных депутатов в Кремле, 1 ноября 1990 года.

Михаил Горбачев во время дебатов на Съезде народных депутатов в Кремле, 1 ноября 1990 года.

Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images

Нам не нужен сухой закон, чтобы трезво писать об истории, а вот ваш донат не повредит.

Источники:

Юрій Латиш. Антиалкогольна кампанія М. Горбачова: причини, здобутки і втрати / historians.in.ua, 29.07.2016.

Володимир Притула. 25 років із початку антиалкогольної кампанії в СРСР: кримське виноробство оговтується і досі. Радіо Свобода, 10.05.2010.

Анатолий Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972—1991. Москва, 2008.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
СССР
история
алкоголь

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