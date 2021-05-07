36 лет назад в СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. Вспоминаем, как в Советском Союзе боролись с пьянством и постоянно проигрывали (в архивных фото, плакатах и карикатурах)

Антиалкогольные кампании в Советском Союзе проводились неоднократно — в 1920-х, 1950-х, 1970-х. Методы были стандартные: запрещали продажу алкоголя в розлив, продажу водки вблизи промышленных предприятий и транспортных терминалов, ограничивали выпуск алкоголя, активно занимались агитацией и стыдили пьяниц. Эскиз антиалкогольного плаката для завода художника Виктора Механтьева, 1980-е годы. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Эскиз антиалкогольного плаката для птицефабрики художника Виктора Механтьева, 1980-е годы. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Эскиз антиалкогольного плаката для завода художника Виктора Механтьева, 1980-е годы. Эскиз антиалкогольного плаката для птицефабрики художника Виктора Механтьева, 1980-е годы. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Но все заканчивалось примерно одинаково. Агитация за трезвость сводилась к скучным ритуально-символическим обсуждениям на партсобраниях. Росло подпольное производство алкоголя. Любители выпить перемещались из заведений во дворы, парки и скверы. А еще такие кампании наносили удар по экономике, ведь алкогольная статья доходов в бюджет СССР всегда была одной из самых крупных. В итоге государство отменяло запреты, а продажу спиртного возобновляли еще в большем объеме. Пьянство и саботаж антиалкогольных кампаний процветало и среди партийных работников. «Поскольку правившая в стране партия ВКП(б) была прежде всего рабочей по составу, то и ее не обошла эта беда — пьянство», — писали историки о первых попытках советской власти снизить потребление алкоголя среди населения. «Что лучше — кабала заграничного капитала или введение водки — так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела», — говорил Иосиф Сталин в 1927 году. Советский антиалкогольный плакат, 1930 год. Universal History Archive / Contributor Советский антиалкогольный плакат, 1929 год. Universal History Archive / Contributor Советский антиалкогольный плакат, 1930 год. Советский антиалкогольный плакат, 1929 год. Universal History Archive / Contributor В итоге первая кампания свелась к фразе тогдашнего наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна, которую растиражировали в прессе, о том, что «раньше пили именно для того, чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь… Теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Жить стало веселее, а значит, и выпить можно». Члены французской делегации в Ереване вместе с местными жителями поднимают тост за «Марсельезу» — патриотическую песню времен Французской революции конца XVIII века, ставшую государственным гимном Франции, 1956 год. GAROFALO Jack / Contributor / Getty Images В эпоху правления Леонида Брежнева, к концу 1970-х — началу 1980-х годов, потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны. На взрослого мужчину приходилось около ста бутылок водки в год. Росло женское и подростковое пьянство и алкоголизм. Около 32 процентов общего количества смертей в год в СССР прямо или косвенно были связаны с алкоголем. Примерно две трети преступлений совершались пьяными. За год в вытрезвители попадало около девяти миллионов человек, а около полутора миллиона проходили принудительное лечение от алкоголизма. Люди из ближайшего окружения Брежнева пытались убедить генсека, что «надо бы что-то сделать». На что тот обычно отвечал: «Как пили, так и будут пить».

Глава СССР Леонид Брежнев (слева) рядом с американским президентом Ричардом Никсоном провозглашает тост за подписание соглашений между США и Советским Союзом, 19 июня 1973 года. Bettmann / Contributor / Getty Images И вот наступил 1985 год. В начале марта к власти пришел сравнительно молодой, 54-летний генсек Михаил Горбачев. Уже в апреле на партийном заседании подняли вопрос об ужесточении борьбы с пьянством. Главными инициаторами стали члены Политбюро Михаил Соломенцев и Егор Лигачев. Они говорили о «возрастающем потоке писем граждан в ЦК, правительство, газеты, на телевидение с требованием обуздать пьянство». Заявляли, что одной из причин стагнации советской экономики является «общий упадок морально-нравственных ценностей «строителей коммунизма» и халатное отношение к труду, в которых повинен массовый алкоголизм». В доказательство приводили внутрипартийную статистику, согласно которой за год в вытрезвители попали 107 тысяч коммунистов и 370 тысяч комсомольцев. Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев (в центре), член Политбюро Егор Лигачев (слева), председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (справа) и несколько членов Президиума съезда КПСС, в том числе первый секретарь Московского горкома партии и новый член Политбюро Борис Ельцин (первый слева во втором ряду), аплодируют на открытии съезда партии в Кремле, 25 февраля 1986 года. AFP / Stringer / Getty Images В итоге 7 мая 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». А указ Президиума Верховного Совета СССР 16 мая 1985 года подкрепил эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Следом такие же документы приняли и парламенты союзных республик. Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1986 год. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1987 год. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1986 год. Эскиз антиалкогольного плаката художника Виктора Механтьева, 1987 год. Digital Soviet Art / Contributor / Getty Images Первым делом резко сократили производство алкоголя. Если в 1984 году в СССР произвели 1 418 миллионов декалитров алкогольных изделий, то в 1986 году — 813 миллионов. Ликеро-водочным и пивоваренным заводам пришлось сокращать производство и переходить на безалкогольную продукцию. Закрыли много магазинов, ресторанов, кафе и даже столовых, где продавали алкоголь. Только в УССР сеть магазинов сократили примерно на 45 процентов. Цену на водку подняли с 4,7 до 9,1 рубля. Алкоголь теперь можно было купить только в немногочисленных специализированных точках с 14 до 19 или даже с 14 до 16 часов. У таких магазинов постоянно выстраивались очереди. Очередь за водкой в московском магазине, вторая половина 1980-х. Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images Сухой закон сопровождался масштабной пропагандистской кампанией под лозунгом: «Трезвость — норма жизни». «Следует считать совершенно недопустимым употребление спиртных напитков на работе, в общественных местах, расценивать такие случаи как аморальное, антисоциальное поведение, используя против пьяниц всю силу закона и общественного мнения», — писала в то время газета «Правда». Усилили контроль за лечением больных алкоголизмом. Тех, кто уклонялся от «добровольного» лечения, направляли на принудительное в лечебно-трудовые профилактории. Обложка украинского сатирико-юмористического иллюстрированного журнала «Перець», ноябрь 1985 года. Журнал Перець По всей стране организовали общества трезвости и здорового образа жизни. Активно пропагандировались безалкогольные застолья, свадьбы и другие торжества. На улицах пьяным могли выписать штраф до 100 рублей или арестовать на 15 суток. За пьянку на производстве могли уволить с работы и исключить из партии. Из фильмов вырезали сцены с алкоголем, а некоторые, вроде «Иронии судьбы, или С легким паром!», вообще убрали из эфира. Писатель-фантаст Борис Стругацкий вспоминал, что «в период антиалкогольной кампании 80-х годов беспощадно вычеркивали из текста все спиртное, так что наши несчастные герои начали глотать минеральную воду, соки, а также кофе в неестественном количестве — вместо пива, вина и горячего глинтвейна». Семейное безалкогольное застолье в Москве, 1 мая 1987 года. Wally McNamee / Contributor В рамках кампании уничтожали виноградники. Больше всех пострадали Молдова и Украина. Только в Крыму вырезали около 30—40 процентов виноградников. Таких потерь не было даже во время Второй мировой войны. Из-за травли покончил с собой один из ведущих ученых-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» Павел Голодрыга. По распоряжению одного из инициаторов антиалкогольной кампании Егора Лигачева чуть было не закрыли крымский винзавод «Массандра» и не уничтожили его винотеку. Чтобы сохранить завод, тогдашнему руководителю УССР Владимиру Щербицкому пришлось лично звонить Горбачеву, который и сам любил отдыхать в Крыму. Позже партийное руководство в Москве объявит массовую вырубку виноградников «перегибами на местах».