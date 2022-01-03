Весь год мы писали исторические тексты и показывали вам архивные фото. Это 12 лучших: о Крыме в составе УССР, рыбном дне, хрущевках, украинизации и сухом законе, который не сработал
- Авторы:
- Сергей Пивоваров, Евгений Спирин
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Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images
В 2021 году обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров написал несколько десятков текстов об истории ХХ века и Украине в составе СССР. Раз в месяц Пивоваров отправлялся в архив имени Пшеничного, искал и заказывал там фото, а потом использовал в своих текстах. В «Бабеле» даже появился отдельный календарь — с историческими датами. В прошлом году мы писали о разных инициативах большевиков: от украинизации до обмена пепси на старые военные корабли; от провального сухого закона Михаила Горбачева до строительства хрущевок, которые должны были снести с наступлением коммунизма; от совместного парада нацистов и СССР после раздела Польши в 1939 году до взрыва чекистами ДнепроГЭСа, при котором погибли тысячи солдат. Вот 12 лучших текстов с архивными фотографиями, которые вышли на «Бабеле» в ушедшем году.
Январь
Большевики из Москвы запустили политику «украинизации», чтобы укрепить свою власть в Украине.
В январе 1921 года попытки национальной элиты построить независимое украинское государство закончились поражением. Большую часть украинских территорий захватили войска большевиков. Чтобы укрепить свою власть, Москва решила временно проводить более либеральную политику в подконтрольных национальных республиках. Одним из последствий такого решения стал курс на «украинизацию». Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески и даже армия. Больше всего сопротивлялись местные чиновники и партийное руководство, среди которых было мало этнических украинцев. Украинскую культуру они считали сельской, а российскую — передовой. В начале 1930-х большевики резко свернули эту политику и вернулись к методам «военного коммунизма», а активных сторонников «украинизации» расстреляли или сослали в лагеря.
Февраль
В состав УССР передали Крым, разрушенный войной и опустошенный депортациями.
Девятнадцатого февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Официальная причина — «общность экономики и территориальная близость». К этому времени Крым по-прежнему оставался разрушенным войной и обезлюдевшим после массовых депортаций крымских татар. Переселенцы из российской глубинки, привыкшие к другому климату, не смогли восстановить хозяйство. Наладить жизнь полуострова и решить его главную проблему — нехватку воды — удалось лишь в 1960-х. О реальных причинах передачи Крыма историки спорят до сих пор, некоторые считают, что таким образом Кремль хотел прочнее привязать Украину к Москве.
Март
В СССР появились два выходных. До этого были «разноцветные» дни отдыха, шестидневка и «первый день» вместо понедельника.
Седьмого марта 1967 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление о переходе на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. До этого выходной был один, в лучшем случае — воскресенье. А в 1920—1930-х годах большевики устраивали эксперименты — ввели непрерывную рабочую пятидневку с одним плавающим выходным, пытались унифицировать календарь, переименовать месяцы и дни недели. Затем появилась шестидневка с фиксированными датами выходных дней. В 1940-х и до середины 1950-х рабочие и служащие фактически были привязаны к своим предприятим. Они не могли уволиться, а за опоздание грозил тюремный срок.
Апрель
В Киеве открыли Дворец «Украина». Его строили втайне от Москвы под видом кинотеатра.
Семнадцатого апреля 1970 года в Киеве открыли Дворец «Украина», построенный на месте бывшего продуктового рынка. Его начинали строить в режиме секретности. Все потому, что такие крупные проекты нужно было согласовывать в Москве, а там и слышать не хотели о дворце в Киеве, который по масштабам не уступал Кремлевскому дворцу съездов. Поэтому тогдашний глава УССР Петр Шелест схитрил и отправил в Москву документы, по которым строили не дворец, а обычный кинотеатр. А когда в союзном руководстве поняли, что происходит, было уже поздно.
Май
В СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. В Союзе все время боролись с пьянством и постоянно проигрывали.
Седьмого мая 1985 года ЦК Компартии и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». По всей стране началась антиалкогольная кампания, в рамках которой закрывались ликеро-водочные магазины, производство алкоголя резко сократили, а купить его можно было только в определенные часы. В Крыму уничтожили около 40% виноградников и едва не закрыли винзавод «Массандра». С пьянством боролись большими штрафами, увольнением с работы и исключением из партии. К делу подключилась и советская пропаганда с лозунгом «Трезвость — норма жизни». В тренде были безалкогольные банкеты и свадьбы, а из фильмов вырезали сцены с алкоголем. Выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако большого размаха достигло подпольное самогоноварение, быстро распространялись наркомания и токсикомания, а экономика недополучила десятки миллиардов рублей. В итоге антиалкогольную кампанию свернули уже через несколько лет, а позже признали одной из самых больших ошибок эпохи правления Михаила Горбачева.
Июнь
Столицу советской Украины перенесли из Харькова в Киев. За 15 лет Харьков расширили и застроили, а потом все проекты свернули.
Двадцать четвертого июня 1934 года в Киеве торжественно встречали представителей высшего руководства советской Украины, которые приехали после решения о переносе столицы из Харькова. Столичный статус Харьков получил в 1919 году — после безуспешных попыток большевиков закрепиться в Киеве. В следующие 15 лет город активно развивался и застраивался. Появилась новая центральная площадь — современная площадь Свободы. Построили один из первых советских небоскребов — здание Госпрома. Но многие масштабные архитектурные проекты так и не успели реализовать.
Июль
Хрущевки стали эталоном жилищной архитектуры. СССР развалился, а хрущевки остались.
Тридцать первого июля 1957 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Так закрепился новый тренд в советской архитектуре массового жилья — типовые панельные, кирпичные, реже блочные дома без «архитектурных излишеств», с малогабаритными квартирами с маленькими кухнями, проходными комнатами и совмещенным санузлом. Свое название они получили по фамилии Никиты Хрущева, в период правления которого началось их массовое строительство в СССР. Их подавали как временное жилье, пока наступит коммунизм, который во времена Хрущева планировали построить к 1980 году.
Август
Чекисты взорвали плотину ДнепроГЭСа, чтобы остановить немцев. Но вместо этого убили тысячи советских солдат.
Вечером 18 августа 1941 года чекисты 157-го полка НКВД, которые охраняли ДнепроГЭС, вывели из строя оборудование станции и подорвали плотину. Это стало неожиданностью не столько для наступавших немцев, сколько для отступавших красноармейцев. От взрыва погибли советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине. По подсчетам историков погибли от 20 до 100 тысяч советских военных и гражданских. Немцы восстановили станцию уже летом следующего года, а осенью 1943-го во время отступления опять попытались ее взорвать.
Сентябрь
СССР и нацистская Германия провели военный парад в Бресте после захвата Польши.
Двадцать второго сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны советские и немецкие части провели совместный военный парад в Бресте на территории разгромленной и оккупированной Польши. Вопрос о совместном разделе Польши фактически решили еще в августе 1939 года, когда Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. Немецкая армия вторглась на польскую территорию 1 сентября 1939 года, советская — 17 сентября. В советской историографии поводом для вторжения называли «воссоединение братских народов Украины и Беларуси» — в состав Польши тогда входили современные украинские и беларусские территории. Подобной риторики придерживается и современное руководство России.
Октябрь
В СССР ввели рыбный день — четверг. Партия дважды пыталась заменить мясо рыбой.
Советская власть часто вмешивалась во все сферы жизни человека и пыталась коренным образом изменить его представления о повседневности. Компартия рассказывала, что читать, как одеваться, работать, отдыхать и, конечно, чем питаться. Власти несколько раз пытались провести «рыбофикацию» всей страны. Все началось с гастрономических экспериментов наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна с обязательным «рыбным днем» раз в неделю в 1930-х из-за нехватки продуктов. Пропаганда в то время рассказывала о вреде мяса, а сам Микоян по заданию партии показательно перешел со свинины на рыбу. К этой идее вернулись в 1976 году — по тем же причинам. В СССР вылавливали много рыбы, но о качестве не заботились. Рыбу, особенно океаническую, в столовые поставляли перемороженной. А готовить ее не очень умели, поэтому «рыбный четверг» в народе не любили.
Ноябрь
СССР согласился продавать Pepsi. Сначала пепси меняли на водку, а потом на военные корабли
Шестнадцатого ноября 1972 года американская компания Pepsi официально объявила: со следующего года в СССР сначала начнут продавать напиток, а позже и делать. В первой рекламе случайно удалось использовать советского лидера Никиту Хрущева — фото, на котором он пил пепси, попало во все западные газеты. Но отношения между США и СССР разладились, «потепления» пришлось ждать до начала 1970-х. Со второй попытки получилось заключить сделку по формуле «водка в обмен на пепси». А в 1989 году у Советского Союза уже стало все настолько плохо, что ему нечего было предложить взамен, кроме старых военных кораблей.
Декабрь
Одесса на сто дней стала провинцией Франции. Французы хотели покончить с большевиками, но быстро запутались, кто с кем и за что воевал в Украине.
Восемнадцатого декабря 1918 года французские войска заняли Одессу и объявили, что берут город под свое покровительство. Это была часть кампании по интервенции войск Антанты и ее союзников на территории бывшей Российской империи для борьбы с большевиками. Французы пробыли в Одессе чуть больше ста дней — до начала апреля 1919 года. За это время они пробовали договориться и с белогвардейцами, которые хотели восстановить империю, и с Директорией УНР Симона Петлюры, который хотел построить украинское государство. Но ничего не вышло.
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