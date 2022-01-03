Весь год мы писали исторические тексты и показывали вам архивные фото. Это 12 лучших: о Крыме в составе УССР, рыбном дне, хрущевках, украинизации и сухом законе, который не сработал

Тексты

Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images

В 2021 году обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров написал несколько десятков текстов об истории ХХ века и Украине в составе СССР. Раз в месяц Пивоваров отправлялся в архив имени Пшеничного, искал и заказывал там фото, а потом использовал в своих текстах. В «Бабеле» даже появился отдельный календарь — с историческими датами. В прошлом году мы писали о разных инициативах большевиков: от украинизации до обмена пепси на старые военные корабли; от провального сухого закона Михаила Горбачева до строительства хрущевок, которые должны были снести с наступлением коммунизма; от совместного парада нацистов и СССР после раздела Польши в 1939 году до взрыва чекистами ДнепроГЭСа, при котором погибли тысячи солдат. Вот 12 лучших текстов с архивными фотографиями, которые вышли на «Бабеле» в ушедшем году.

Январь

Большевики из Москвы запустили политику «украинизации», чтобы укрепить свою власть в Украине.

В январе 1921 года попытки национальной элиты построить независимое украинское государство закончились поражением. Большую часть украинских территорий захватили войска большевиков. Чтобы укрепить свою власть, Москва решила временно проводить более либеральную политику в подконтрольных национальных республиках. Одним из последствий такого решения стал курс на «украинизацию». Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески и даже армия. Больше всего сопротивлялись местные чиновники и партийное руководство, среди которых было мало этнических украинцев. Украинскую культуру они считали сельской, а российскую — передовой. В начале 1930-х большевики резко свернули эту политику и вернулись к методам «военного коммунизма», а активных сторонников «украинизации» расстреляли или сослали в лагеря.

Судебный процесс по делу «Союза освобождения Украины» — мифической организации, придуманной в 1929 году органами ГПУ УССР для дискредитации украинской научной интеллигенции. На суде в Харькове было 45 обвиняемых, позже по этому делу проходили около 500 человек. Wikimedia

Февраль

В состав УССР передали Крым, разрушенный войной и опустошенный депортациями.

Девятнадцатого февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Официальная причина — «общность экономики и территориальная близость». К этому времени Крым по-прежнему оставался разрушенным войной и обезлюдевшим после массовых депортаций крымских татар. Переселенцы из российской глубинки, привыкшие к другому климату, не смогли восстановить хозяйство. Наладить жизнь полуострова и решить его главную проблему — нехватку воды — удалось лишь в 1960-х. О реальных причинах передачи Крыма историки спорят до сих пор, некоторые считают, что таким образом Кремль хотел прочнее привязать Украину к Москве.

Портреты Сталина на воде в бухте Севастополя, июль 1950 года. Sovfoto / Contributor / Getty Images

Март

В СССР появились два выходных. До этого были «разноцветные» дни отдыха, шестидневка и «первый день» вместо понедельника.

Седьмого марта 1967 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление о переходе на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. До этого выходной был один, в лучшем случае — воскресенье. А в 1920—1930-х годах большевики устраивали эксперименты — ввели непрерывную рабочую пятидневку с одним плавающим выходным, пытались унифицировать календарь, переименовать месяцы и дни недели. Затем появилась шестидневка с фиксированными датами выходных дней. В 1940-х и до середины 1950-х рабочие и служащие фактически были привязаны к своим предприятим. Они не могли уволиться, а за опоздание грозил тюремный срок.

Табель-календарь с расписанием выходных непрерывной рабочей недели, разным цветами обозначены выходные, осень 1929 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Апрель

В Киеве открыли Дворец «Украина». Его строили втайне от Москвы под видом кинотеатра.

Семнадцатого апреля 1970 года в Киеве открыли Дворец «Украина», построенный на месте бывшего продуктового рынка. Его начинали строить в режиме секретности. Все потому, что такие крупные проекты нужно было согласовывать в Москве, а там и слышать не хотели о дворце в Киеве, который по масштабам не уступал Кремлевскому дворцу съездов. Поэтому тогдашний глава УССР Петр Шелест схитрил и отправил в Москву документы, по которым строили не дворец, а обычный кинотеатр. А когда в союзном руководстве поняли, что происходит, было уже поздно.

Монтаж несущих конструкций балкона на строительстве Дворца культуры «Украина», июль 1967 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Май

В СССР ввели последний и самый жесткий сухой закон. В Союзе все время боролись с пьянством и постоянно проигрывали.

Седьмого мая 1985 года ЦК Компартии и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». По всей стране началась антиалкогольная кампания, в рамках которой закрывались ликеро-водочные магазины, производство алкоголя резко сократили, а купить его можно было только в определенные часы. В Крыму уничтожили около 40% виноградников и едва не закрыли винзавод «Массандра». С пьянством боролись большими штрафами, увольнением с работы и исключением из партии. К делу подключилась и советская пропаганда с лозунгом «Трезвость — норма жизни». В тренде были безалкогольные банкеты и свадьбы, а из фильмов вырезали сцены с алкоголем. Выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако большого размаха достигло подпольное самогоноварение, быстро распространялись наркомания и токсикомания, а экономика недополучила десятки миллиардов рублей. В итоге антиалкогольную кампанию свернули уже через несколько лет, а позже признали одной из самых больших ошибок эпохи правления Михаила Горбачева.

Очередь за водкой в московском магазине, вторая половина 1980-х. Sergei Guneyev / Contributor / Getty Images

Июнь

Столицу советской Украины перенесли из Харькова в Киев. За 15 лет Харьков расширили и застроили, а потом все проекты свернули.

Двадцать четвертого июня 1934 года в Киеве торжественно встречали представителей высшего руководства советской Украины, которые приехали после решения о переносе столицы из Харькова. Столичный статус Харьков получил в 1919 году — после безуспешных попыток большевиков закрепиться в Киеве. В следующие 15 лет город активно развивался и застраивался. Появилась новая центральная площадь — современная площадь Свободы. Построили один из первых советских небоскребов — здание Госпрома. Но многие масштабные архитектурные проекты так и не успели реализовать.

Первый советский 13-этажный небоскреб, Дом Государственной промышленности (Госпром), на площади Дзержинского (сейчас площадь Свободы) в Харькове, 1939 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Июль

Хрущевки стали эталоном жилищной архитектуры. СССР развалился, а хрущевки остались.

Тридцать первого июля 1957 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Так закрепился новый тренд в советской архитектуре массового жилья — типовые панельные, кирпичные, реже блочные дома без «архитектурных излишеств», с малогабаритными квартирами с маленькими кухнями, проходными комнатами и совмещенным санузлом. Свое название они получили по фамилии Никиты Хрущева, в период правления которого началось их массовое строительство в СССР. Их подавали как временное жилье, пока наступит коммунизм, который во времена Хрущева планировали построить к 1980 году.

Новоселы переезжают в новые квартиры на Дарнице, апрель 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Август

Чекисты взорвали плотину ДнепроГЭСа, чтобы остановить немцев. Но вместо этого убили тысячи советских солдат.

Вечером 18 августа 1941 года чекисты 157-го полка НКВД, которые охраняли ДнепроГЭС, вывели из строя оборудование станции и подорвали плотину. Это стало неожиданностью не столько для наступавших немцев, сколько для отступавших красноармейцев. От взрыва погибли советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине. По подсчетам историков погибли от 20 до 100 тысяч советских военных и гражданских. Немцы восстановили станцию уже летом следующего года, а осенью 1943-го во время отступления опять попытались ее взорвать.

Общий вид плотины ДнепроГЭСа, Запорожье, до 1941 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Сентябрь

СССР и нацистская Германия провели военный парад в Бресте после захвата Польши.

Двадцать второго сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны советские и немецкие части провели совместный военный парад в Бресте на территории разгромленной и оккупированной Польши. Вопрос о совместном разделе Польши фактически решили еще в августе 1939 года, когда Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. Немецкая армия вторглась на польскую территорию 1 сентября 1939 года, советская — 17 сентября. В советской историографии поводом для вторжения называли «воссоединение братских народов Украины и Беларуси» — в состав Польши тогда входили современные украинские и беларусские территории. Подобной риторики придерживается и современное руководство России.

К 22 сентября 1939 года переговоры были улажены. В этот день в Бресте состоялся совместный парад советских и немецких войск. На фото: на пьедестале в первом ряду — немецкий генерал Хайнц Гудериан (слева) и Семен Кривошеин принимают парад в Бресте, 22 сентября 1939 года. Wikimedia

Октябрь

В СССР ввели рыбный день — четверг. Партия дважды пыталась заменить мясо рыбой.

Советская власть часто вмешивалась во все сферы жизни человека и пыталась коренным образом изменить его представления о повседневности. Компартия рассказывала, что читать, как одеваться, работать, отдыхать и, конечно, чем питаться. Власти несколько раз пытались провести «рыбофикацию» всей страны. Все началось с гастрономических экспериментов наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна с обязательным «рыбным днем» раз в неделю в 1930-х из-за нехватки продуктов. Пропаганда в то время рассказывала о вреде мяса, а сам Микоян по заданию партии показательно перешел со свинины на рыбу. К этой идее вернулись в 1976 году — по тем же причинам. В СССР вылавливали много рыбы, но о качестве не заботились. Рыбу, особенно океаническую, в столовые поставляли перемороженной. А готовить ее не очень умели, поэтому «рыбный четверг» в народе не любили.

Ассортимент продукции Керченского рыбоконсервного завода, 1960-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Ноябрь

СССР согласился продавать Pepsi. Сначала пепси меняли на водку, а потом на военные корабли

Шестнадцатого ноября 1972 года американская компания Pepsi официально объявила: со следующего года в СССР сначала начнут продавать напиток, а позже и делать. В первой рекламе случайно удалось использовать советского лидера Никиту Хрущева — фото, на котором он пил пепси, попало во все западные газеты. Но отношения между США и СССР разладились, «потепления» пришлось ждать до начала 1970-х. Со второй попытки получилось заключить сделку по формуле «водка в обмен на пепси». А в 1989 году у Советского Союза уже стало все настолько плохо, что ему нечего было предложить взамен, кроме старых военных кораблей.

Дети у автомата с пепси, Москва, 1990 год. Getty Images

Декабрь

Одесса на сто дней стала провинцией Франции. Французы хотели покончить с большевиками, но быстро запутались, кто с кем и за что воевал в Украине.

Восемнадцатого декабря 1918 года французские войска заняли Одессу и объявили, что берут город под свое покровительство. Это была часть кампании по интервенции войск Антанты и ее союзников на территории бывшей Российской империи для борьбы с большевиками. Французы пробыли в Одессе чуть больше ста дней — до начала апреля 1919 года. За это время они пробовали договориться и с белогвардейцами, которые хотели восстановить империю, и с Директорией УНР Симона Петлюры, который хотел построить украинское государство. Но ничего не вышло.

Французы пытались создать какие-то органы власти из местного населения. Но им было трудно разобраться, кто с кем и за что воюет. Сначала пытались договориться с белогвардейским лидером Антоном Деникиным, которого, в отличие от Петлюры, устраивала идея восстановления «единой и неделимой России». На фото: Танки Renault с французскими солдатами, мирны… Wikimedia

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