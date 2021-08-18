80 лет назад чекисты взорвали плотину ДнепроГЭСа, чтобы остановить немцев. Но вместо этого убили тысячи советских солдат. Как разрушали и восстанавливали станцию во время Второй мировой — фотоистория

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ДнепроГЭС объявили всесоюзной стройкой, на которой, помимо «бойцов стройтрудармии», использовали бесплатный и ненормированный труд заключенных. В 1927 году заложили перемычку, а в 1932-м запустили первый агрегат новой станции. К 1939 году ДнепроГЭС стала крупнейшей электростанцией в Европе и третьей по мощности в мире.

Построить в Запорожье гидроэлектростанцию решили еще в начале 1920-х в рамках масштабного плана по электрификации страны. Строили станцию по американским технологиям, в Запорожье для консультаций приезжали специалисты из США. Большевики щедро расплачивались с ними драгоценностями и предметами искусства. Но самым ходовым товаром было зерно, которое отбирали у крестьян даже во время голода в 1920-х и Голодомора в Украине в начале 1930-х.

Через два года после начала Второй мировой войны Германия напала на своего вчерашнего союзника СССР. Советские войска отступали с большими потерями. А немцы прорывались к Киеву и крупным индустриальным и портовым центрам — Запорожью, Николаеву, Херсону, Одессе, Очакову. К середине августа 1941 года силы немецкой группы армий «Юг» вышли к Днепру на всем течении от Херсона до Киева. По воспоминаниям начальника Генерального штаба Сухопутных войск Германии Франца Гальдера, 17—18 августа 1941 года одна из немецких танковых дивизий стояла уже на расстоянии около километра от плотины ДнепроГЭСа.

Немецкий танк, раздавленный танком советского капитана Кокушкина на подступах к Днепру, август 1941 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Вечером 18 августа советские подразделения сдерживали наступление и прикрывали отход остальных частей, когда примерно в 20:15 раздался сильный взрыв, и со стороны плотины ДнепроГЭСа понеслась волна около 100 метров в длину и 30 метров в высоту. «Военный транспорт и люди, которые в это время двигались по дамбе, конечно, погибли. Почти тридцатиметровая лавина воды прокатилась Днепровской поймой, смывая все на своем пути. Всю нижнюю часть Запорожья с огромными запасами различных товаров, военных материалов, десятками тысяч тонн пищевых продуктов и прочего снело за считанные минуты. Десятки судов, вместе с командами, погибли в том ужасном потоке. В Днепровских плавнях на десятки километров до Никополя и дальше стояли на позициях [советские] военные части. Огромный поток налетел неожиданно. Погибло большое количество красноармейцев и офицеров с артиллерией и военным снаряжением. Кроме военных, погибли в плавнях десятки тысяч голов скота и много людей, которые там были на работе», — так описывал события очевидец Федор Пигидо-Правобережный.

Дамба ДнепроГЭСа после подрыва сотрудниками НКВД, август 1941 года. Wikimedia

ДнепроГЭС заминировали еще в начале августа 1941 года. Для этого самолетами из Москвы завезли более 20 тонн взрывчатки. Ответственными за операцию были инженер-полковник Борис Эпов и подполковник Алексей Петровский. А вот кто определил время «крайней необходимости» для подрыва, до сих пор точно не известно. Одни историки считают, что приказ отдал командующий войсками юго-западного направления Семен Буденный, другие — что шифрограмму из ставки в Москве отправил лично Сталин, третьи — что преждевременно запаниковали сотрудники 157-го полка НКВД, которые должны были привести взрывчатку в действие. Это стало неожиданностью даже для высшего командования. «Мы находились в Запорожье, когда вдруг земля качнулась под ногами — взрыв огромной силы потряс воздух», — вспоминал командующий Южным фронтом Иван Тюленев.

Номер The New York Times 21 августа 1941 года.

Поначалу советское руководство пыталось все свалить на «вражеских диверсантов», но от этой версии пришлось отказаться. Американская газета The New York Times 21 августа 1941 года вышла со статьей о подрыве дамбы ДепроГЭСа «отступающими русскими» на первой полосе. В ней был комментарий дипломата одной из стран Гитлеровской коалиции, который сравнил такие действия со «скорпионом, который ужалил сам себя».

Серьезного ущерба немецким войскам подрыв плотины не нанес. После взрыва ДнепроГЭСа оборона Запорожья продолжалась еще полтора месяца. За это время из города успели вывезти почти все оборудование крупных заводов. Что касается жертв среди советских солдат и гражданских, то точных данных нет. Они оцениваются приблизительными цифрами от 20 до 100 тысяч человек. Кроме того, несколько тысяч красноармейцев, которые эвакуировались на левый берег Днепра ниже по течению, оказались отрезаны водой, и им пришлось сдаться в плен.

Немецкие солдаты форсируют Днепр, 10 сентября 1941 года. Getty Images Колонна немецких моторизированных зенитных установок в районе Днепра, 25 августа 1941 года. Getty Images Советские солдаты строят переправу через реку, лето 1941 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Немецкие солдаты форсируют Днепр, 10 сентября 1941 года. Колонна немецких моторизированных зенитных установок в районе Днепра, 25 августа 1941 года. Советские солдаты строят переправу через реку, лето 1941 года. Getty Images; ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Что действительно удивило немцев — так это способ, которым из строя вывели все оборудование станции. Этой «находкой» восхищался министр вооружения Германии Альберт Шпейер. «Посетил я и взорванную электростанцию в Запорожье. При своем отступлении русские вывели из строя оборудование очень простым и примечательным образом: переключением распределителя смазки при полном режиме работы турбин. Лишенные смазки, машины раскалились и буквально пожрали сами себя, превратившись в груду непригодного металлолома. Весьма эффективное средство разрушения, и всего лишь — простым поворотом рукоятки одним человеком».

Если разрушенную часть плотины немецкие строительные части восстановили достаточно быстро, то новое оборудование пришлось везти из Германии. Летом 1942 года электростанция снова заработала.

ДнепроГЭС после того, как немцы восстановили станцию, лето 1942 года. Wikimedia

В 1943 году положение на Восточном фронте изменилось, советские войска перешли в наступление. Теперь уже немцы стали готовить подрыв ДнепроГЭСа. Минирование начали еще в марте 1943-го, более чем за полгода до даты реального отступления из Запорожья. Около 200 тонн взрывчатки и авиационные бомбы должны были полностью разрушить станцию. Но советским саперам и разведчикам удалось повредить часть проводов, шедших к детонаторам. Из-за этого немцам удалось взорвать только часть плотины.

Солдаты 3-го Украинского фронта возле плотины ДнепроГЭСа после освобождения Запорожья от немецких войск, октябрь 1943 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

А вот все остальное пришлось восстанавливать практически с нуля. Немцы уничтожили машинный зал, пульт управления, все электрохозяйство и мост. В 1944 году ДнепроГЭС опять начали отстраивать. Первыми работали саперы, которые потратили несколько месяцев, чтобы обезвредить около ста тонн бомб, взрывчатки, мин, снарядов и гранат. Затем на восстановительные работы отправили строителей и колхозников — в основном женщин.

Колхозники восстанавливают дамбу ДнепроГЭСа, апрель 1945 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Бетонщицы-стахановки на восстановлении ДнепроГЭСа, 1945 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Колхозники восстанавливают дамбу ДнепроГЭСа, апрель 1945 года. Бетонщицы-стахановки на восстановлении ДнепроГЭСа, 1945 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Сначала между разрушенными быками плотины соорудили навесные мосты. Затем быстро возвели временную защитную дамбу. Трещины в плотине заделали специальным цементным раствором. Первый год работы продвигались медленно из-за того, что немцы вывезли архив строительных документов станции. В 1945 году его нашли в Чехословакии и вернули в Запорожье.

Подача бетона на плотину во время восстановления ДнепроГЭСа, 20 марта 1945 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Трещины в быках плотины ДнепроГЭСа, 19 января 1945 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Подача бетона на плотину во время восстановления ДнепроГЭСа, 20 марта 1945 года. Трещины в быках плотины ДнепроГЭСа, 19 января 1945 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Проектом реконструкции станции руководил московский архитектор-конструктивист Виктор Веснин, который внес во внешний вид станции «изменения, направленные на обогащение ее архитектурного образа». Обновили и оборудование ДнепроГЭСа. В 1946 году американская компания General Electric поставила новые генераторы мощностью 90 МВт взамен разрушенных, мощность которых была 77,5 МВт.

Монтаж ротора генератора во время восстановления ДнепроГЭСа, 1947 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

На восстановлении ДнепроГЭСа в послевоенное время работало около 50 тысяч людей. Благодаря этому первый агрегат станции запустили уже в марте 1947 года. А уже через три года, в июне 1950-го, в эксплуатацию ввели последний, девятый агрегат. Мощность восстановленного ДнепроГЭСа превысила довоенную примерно на 16 процентов.

Пульт управления генераторами во время пуска восстановленного ДнепроГЭСа, 1947 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Бригада бетонщиц на митинге в честь пуска восстановленного ДнепроГЭСа, 1947 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Пульт управления генераторами во время пуска восстановленного ДнепроГЭСа, 1947 год. Бригада бетонщиц на митинге в честь пуска восстановленного ДнепроГЭСа, 1947 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

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