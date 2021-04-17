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51 год назад в Киеве открыли Дворец «Украина». Его строили втайне от Москвы под видом кинотеатра, а потом главе УССР это припомнили. Вспоминаем, как это было — в архивных фото

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
51 год назад в Киеве открыли Дворец «Украина». Его строили втайне от Москвы под видом кинотеатра, а потом главе УССР это припомнили. Вспоминаем, как это было — в архивных фото

Вид Дворца культуры «Украина», 1973 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Семнадцатого апреля 1970 года в Киеве открыли Дворец «Украина», построенный на месте бывшего продуктового рынка. Его начинали строить в режиме секретности. Все потому, что такие крупные проекты нужно было согласовывать в Москве. А там и слышать не хотели о дворце в Киеве, который по масштабам не уступал Кремлевскому дворцу съездов. Поэтому тогдашний глава УССР Петр Шелест схитрил и отправил в Москву документы, по которым строили не дворец, а обычный кинотеатр. А когда в союзном руководстве поняли, что происходит, было уже поздно. В строительство вложили большие деньги, и проект пришлось утвердить официально. В итоге дворец достроили, его архитекторы получили Шевченковскую премию, а Шелеста после закулисной партийной борьбы сняли с должности. В 1970—1980 годах во дворце проходили съезды КПУ и другие партийно-государственные торжества. В 1998-м его реконструировали и дали статус национального. Сейчас это главная площадка страны для торжественных мероприятий и концертов. «Бабель» вспоминает историю Дворца «Украина» в архивных фото.

Строительство нового киноконцертного зала на улице Красноармейской (сейчас Большая Васильковская) в Киеве, июль 1969 года.

Строительство нового киноконцертного зала на улице Красноармейской (сейчас Большая Васильковская) в Киеве, июль 1969 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1965 году в киевской прессе появилось краткое сообщение: «На месте бывшего Владимирского рынка начато строительство киноконцертного зала, предназначенного для демонстрации кинофильмов и проведения концертов». Это никого не удивило, ведь в 1950—1960-е годы Красноармейская улица (сейчас Большая Васильковская), на которой был Владимирский рынок, активно застраивалась. Возводились десятки жилых домов, сооружалось первое в Киеве 16-этажное здание, реконструировался Республиканский стадион. Однако мало кто знал, что на самом деле построят на месте бывшего рынка.

В 1961 году в Москве на территории Кремля открыли новый Дворец съездов. Партийное руководство Украины загорелось идеей построить свой аналог в Киеве. Восстановленный после Второй мировой Октябрьский дворец культуры, где проводились все партийные съезды и торжественные мероприятия всеукраинского масштаба, уже не подходил ни по размерам, ни по качеству оборудования.

Кремлевский дворец съездов в Москве, 1972 год.

Кремлевский дворец съездов в Москве, 1972 год.

Rolls Press/Popperfoto / Contributor / Getty Images

В 1963 году первым секретарем ЦК Компартии Украины стал Петр Шелест. В 1964 году он сыграл важную роль в отстранении от власти Никиты Хрущева и усилил свои позиции в новом высшем политическом руководстве страны. А в 1965-м он окончательно решил, что «лидерам крупнейшей союзной республики не к лицу собирать партийные форумы во дворце, доставшемся по наследству от царской власти». Главным архитектором проекта дворца «Украина» стала Евгения Маринченко, под ее руководством работали Петр Жилицкий и Илья Вайнер.

Место для строительства определили не сразу. Работники городского управления торговли не хотели переносить Владимирский рынок. В качестве альтернативы предложили другой участок — на Советской (сейчас Михайловской) площади, где ранее стоял разрушенный Михайловский Златоверхий монастырь.

Однако руководитель проектировщиков Евгения Маринченко была против. На совещании с руководством республики она сумела доказать, что проект дворца разрабатывали с учетом места строительства, поэтому переносить его нельзя. В итоге для Владимирского рынка отвели другой участок — на соседней улице Горького (сейчас улица Антоновича). В 1968 году здесь построили новый крытый павильон почти на 500 торговых точек.

Крытый павильон нового Владимирского рынка в день открытия в 1968 году.

Крытый павильон нового Владимирского рынка в день открытия в 1968 году.

Оставался еще один важный момент. В СССР любой проект строительства с бюджетом больше трех миллионов рублей нужно было согласовывать в Москве. А там и слышать не хотели о новом масштабном Дворце съездов в Киеве.

Тогда Шелест пошел на хитрость: «По документам, которые шли в Москву, строили кинотеатр, а по проекту — республиканский дворец. И я, первый секретарь ЦК партии республики, сознательно вынужден был принимать участие в обмане». По официальным документам на строительство «нового кинотеатра» выделялось 4,5 миллиона рублей. Чтобы не выходить за рамки дозволенного лимита, приходилось постоянно выкручиваться — разбивать строительные работы на части и оформлять как отдельные проекты.

Монтаж несущих конструкций балкона на строительстве Дворца культуры «Украина», июль 1967 года.

Монтаж несущих конструкций балкона на строительстве Дворца культуры «Украина», июль 1967 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

У Шелеста было немало соперников, которые строчили в Москву доносы о «нарушении финансовой дисциплины» и «строительных излишествах». Но там до поры до времени закрывали на это глаза. И только когда уже возвели первый этаж с просторным вестибюлем и двумя рядами мраморных колонн, стало ясно, что строится не просто кинотеатр. В Киев срочно прибыла инспекционная комиссия во главе с Николаем Подгорным — предшественником Шелеста на посту руководителя УССР, который теперь стал председателем советского парламента и был формальным главой государства.

Один из членов комиссии, председатель Госплана СССР Николай Байбаков, посмотрел полную документацию проекта и заявил: «На этом фоне наш Кремлевский дворец съездов выглядит как старая конюшня. Кто ответит за это безобразие?» Шелесту устроили разнос, но главным виновным назначили тогдашнего первого секретаря Киевского обкома КПУ и кандидата в члены ЦК КПСС Федора Головченко. Позже его сослали в Министерство автотранспорта УССР, где он и проработал до пенсии.

Строительство нового киноконцертного зала в Киеве, ноябрь 1968 года.
Дворец культуры «Украина» в Киеве, август 1973 года.

Строительство нового киноконцертного зала в Киеве, ноябрь 1968 года. Дворец культуры «Украина» в Киеве, август 1973 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Но в проект уже вложили миллионы рублей, поэтому московскому руководству пришлось его официально одобрить. Однако внесли несколько изменений. Например, в отличие от Кремлевского дворца съездов, рассчитанного на четыре тысячи мест, зал в Киеве специально сделали меньше — на 3 780 мест. В итоге строительство «Украины» обошлось в 20 миллионов.

Несмотря на первоначальную «секретность» архитектурного проекта, его прорабатывали очень тщательно. Несколько инженерных решений были новаторскими, их потом применяли во всем Советском Союзе. Здание выполнили в форме трапеции высотой 28 метров. Внутри более 300 помещений, различных по величине и функциям. На оборудованной по последнему слову техники сцене помещалось примерно полторы тысячи человек.

Для отделки здания использовали белый и розовый мрамор, гранит, известняк, дерево разных пород. На оформление интерьеров, за которое отвечала украинский архитектор и дизайнер Ирма Каракис, пошли лучшие украинские граниты, голубые с прожилками туфы Закарпатья, уральский мрамор, казахский ракушечник уникального светло-розового оттенка. Внутри были люстры из литого стекла с фактурой и цветом «талого льда», эскалаторы, витражи, панно, два зимних сада, альпийская горка и фонтан.

Интерьер вестибюля Дворца «Украина», 1978 год.

Интерьер вестибюля Дворца «Украина», 1978 год.

Открыли Дворец «Украина» 17 апреля 1970 года — к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. В следующем году архитекторы Евгения Маринченко и Петр Жилицкий получили Шевченковскую премию. А в 1972 году Шелест проиграл в закулисной партийной борьбе своему главному конкуренту Владимиру Щербицкому — выходцу из «днепропетровского клана», куда входили близкие знакомые советского правителя Леонида Брежнева. Шелеста обвинили в «разгуле национализма в республике», припомнили все, что смогли, в том числе и несанкционированное строительство «Украины», и сняли с должности.

Вид Дворца культуры «Украина», 1973 год.

Вид Дворца культуры «Украина», 1973 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1970—1980 годах во Дворце «Украина» проходили съезды компартии, республиканские форумы, торжественные заседания, правительственные концерты, юбилейные церемонии, выступления заграничных артистов.

В 1996—1998 годах провели реконструкцию здания. Количество мест в главном зале уменьшили на 66. Зато появился банкетный зал площадью 1 100 квадратных метров, пресс-центр, рассчитанный на 120 журналистов, зал для переговоров, отделанный итальянским розовым деревом. Также обновили техническое оборудование. В 1998 году дворец получил статус национального.

Здесь по-прежнему проходят масштабные торжественные мероприятия, политические съезды, всемирные форумы, церемонии награждения, концерты ко Дню Независимости. В 1999 году во Дворце «Украина» проходила инаугурация Леонида Кучмы, избранного президентом на второй срок.

Национальный дворец «Украина» до сих пор остается крупнейшей концертно-театральной площадкой страны. Здесь выступают украинские знаменитости и мировые звезды.

Леонид Кучма во время инаугурации на второй президентский срок во Дворце «Украина», 30 ноября 1999 года.

Леонид Кучма во время инаугурации на второй президентский срок во Дворце «Украина», 30 ноября 1999 года.

SERGEI SUPINSKY / Staff / Getty Images

Источники:

Ирма Каракис. Дворец «Украина» в Киеве // Интерьеры общественных зданий Украины. Киев, 1975.

Петро Шелест. Справжній суд історії ще попереду. Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали / За редакцією Юрія Шаповала. Київ, 2003.

Петро Карлюк. Українізація від Петра Шелеста. Він намагався утверджувати українську ідентичність. Радіо Свобода, 08.06.2020.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
Украина
история
СССР

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