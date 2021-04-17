51 год назад в Киеве открыли Дворец «Украина». Его строили втайне от Москвы под видом кинотеатра, а потом главе УССР это припомнили. Вспоминаем, как это было — в архивных фото

В 1963 году первым секретарем ЦК Компартии Украины стал Петр Шелест. В 1964 году он сыграл важную роль в отстранении от власти Никиты Хрущева и усилил свои позиции в новом высшем политическом руководстве страны. А в 1965-м он окончательно решил, что «лидерам крупнейшей союзной республики не к лицу собирать партийные форумы во дворце, доставшемся по наследству от царской власти». Главным архитектором проекта дворца «Украина» стала Евгения Маринченко, под ее руководством работали Петр Жилицкий и Илья Вайнер.

В 1961 году в Москве на территории Кремля открыли новый Дворец съездов. Партийное руководство Украины загорелось идеей построить свой аналог в Киеве. Восстановленный после Второй мировой Октябрьский дворец культуры, где проводились все партийные съезды и торжественные мероприятия всеукраинского масштаба, уже не подходил ни по размерам, ни по качеству оборудования.

В 1965 году в киевской прессе появилось краткое сообщение: «На месте бывшего Владимирского рынка начато строительство киноконцертного зала, предназначенного для демонстрации кинофильмов и проведения концертов». Это никого не удивило, ведь в 1950—1960-е годы Красноармейская улица (сейчас Большая Васильковская), на которой был Владимирский рынок, активно застраивалась. Возводились десятки жилых домов, сооружалось первое в Киеве 16-этажное здание, реконструировался Республиканский стадион. Однако мало кто знал, что на самом деле построят на месте бывшего рынка.

Строительство нового киноконцертного зала на улице Красноармейской (сейчас Большая Васильковская) в Киеве, июль 1969 года.

Крытый павильон нового Владимирского рынка в день открытия в 1968 году.

Однако руководитель проектировщиков Евгения Маринченко была против. На совещании с руководством республики она сумела доказать, что проект дворца разрабатывали с учетом места строительства, поэтому переносить его нельзя. В итоге для Владимирского рынка отвели другой участок — на соседней улице Горького (сейчас улица Антоновича). В 1968 году здесь построили новый крытый павильон почти на 500 торговых точек.

Место для строительства определили не сразу. Работники городского управления торговли не хотели переносить Владимирский рынок. В качестве альтернативы предложили другой участок — на Советской (сейчас Михайловской) площади, где ранее стоял разрушенный Михайловский Златоверхий монастырь.

Оставался еще один важный момент. В СССР любой проект строительства с бюджетом больше трех миллионов рублей нужно было согласовывать в Москве. А там и слышать не хотели о новом масштабном Дворце съездов в Киеве.

Тогда Шелест пошел на хитрость: «По документам, которые шли в Москву, строили кинотеатр, а по проекту — республиканский дворец. И я, первый секретарь ЦК партии республики, сознательно вынужден был принимать участие в обмане». По официальным документам на строительство «нового кинотеатра» выделялось 4,5 миллиона рублей. Чтобы не выходить за рамки дозволенного лимита, приходилось постоянно выкручиваться — разбивать строительные работы на части и оформлять как отдельные проекты.

Монтаж несущих конструкций балкона на строительстве Дворца культуры «Украина», июль 1967 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

У Шелеста было немало соперников, которые строчили в Москву доносы о «нарушении финансовой дисциплины» и «строительных излишествах». Но там до поры до времени закрывали на это глаза. И только когда уже возвели первый этаж с просторным вестибюлем и двумя рядами мраморных колонн, стало ясно, что строится не просто кинотеатр. В Киев срочно прибыла инспекционная комиссия во главе с Николаем Подгорным — предшественником Шелеста на посту руководителя УССР, который теперь стал председателем советского парламента и был формальным главой государства.

Один из членов комиссии, председатель Госплана СССР Николай Байбаков, посмотрел полную документацию проекта и заявил: «На этом фоне наш Кремлевский дворец съездов выглядит как старая конюшня. Кто ответит за это безобразие?» Шелесту устроили разнос, но главным виновным назначили тогдашнего первого секретаря Киевского обкома КПУ и кандидата в члены ЦК КПСС Федора Головченко. Позже его сослали в Министерство автотранспорта УССР, где он и проработал до пенсии.

Строительство нового киноконцертного зала в Киеве, ноябрь 1968 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Дворец культуры «Украина» в Киеве, август 1973 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство нового киноконцертного зала в Киеве, ноябрь 1968 года. Дворец культуры «Украина» в Киеве, август 1973 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Но в проект уже вложили миллионы рублей, поэтому московскому руководству пришлось его официально одобрить. Однако внесли несколько изменений. Например, в отличие от Кремлевского дворца съездов, рассчитанного на четыре тысячи мест, зал в Киеве специально сделали меньше — на 3 780 мест. В итоге строительство «Украины» обошлось в 20 миллионов.

Несмотря на первоначальную «секретность» архитектурного проекта, его прорабатывали очень тщательно. Несколько инженерных решений были новаторскими, их потом применяли во всем Советском Союзе. Здание выполнили в форме трапеции высотой 28 метров. Внутри более 300 помещений, различных по величине и функциям. На оборудованной по последнему слову техники сцене помещалось примерно полторы тысячи человек.

Для отделки здания использовали белый и розовый мрамор, гранит, известняк, дерево разных пород. На оформление интерьеров, за которое отвечала украинский архитектор и дизайнер Ирма Каракис, пошли лучшие украинские граниты, голубые с прожилками туфы Закарпатья, уральский мрамор, казахский ракушечник уникального светло-розового оттенка. Внутри были люстры из литого стекла с фактурой и цветом «талого льда», эскалаторы, витражи, панно, два зимних сада, альпийская горка и фонтан.

Интерьер вестибюля Дворца «Украина», 1978 год.

Открыли Дворец «Украина» 17 апреля 1970 года — к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. В следующем году архитекторы Евгения Маринченко и Петр Жилицкий получили Шевченковскую премию. А в 1972 году Шелест проиграл в закулисной партийной борьбе своему главному конкуренту Владимиру Щербицкому — выходцу из «днепропетровского клана», куда входили близкие знакомые советского правителя Леонида Брежнева. Шелеста обвинили в «разгуле национализма в республике», припомнили все, что смогли, в том числе и несанкционированное строительство «Украины», и сняли с должности.