54 года назад в СССР появились два выходных. До этого были «разноцветные» дни отдыха, шестидневка и «первый день» вместо понедельника. Вспоминаем, как менялась рабочая неделя — в архивных фото

Заведующий кабинетом политического просвещения Броварского горкома КПУ Н. К. Козий (второй справа) консультирует пропагандистов, Бровары, 8 мая 1973 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В Российской империи рабочее время никак не ограничивалось законом до конца XIX века. После отмены крепостного права крестьяне часто работали по найму и по большей части в полях. Они традиционно подстраивались под сезоны: летом работы больше, зимой — меньше. Выходным было воскресенье, когда все ходили в церковь.

Рабочим на фабриках приходилось работать по 14—16 часов в сутки. Только летом 1897 года, после ряда крупных стачек на производствах, Николай II подписал закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности».

Рабочие и руководство паровозостроительного завода Гартмана в Луганске, 1900-е годы. Это один из примеров советской фотоцензуры — директора, сидящие в центре, заретушированы как «классовые враги». Архив Луганского областного краеведческого музея

Законом устанавливалась шестидневная рабочая неделя и выходной — воскресенье. Рабочий день впервые ограничили до 11,5 часа с понедельника по пятницу и до 10 часов в субботу для мужчин, а также до 10 часов каждый день для женщин и детей. Отпуск не предусматривался, но появились 14 обязательных праздников — «неприсутственных дней». Однако закон никак не ограничивал сверхурочные работы, которые можно было вводить по особому договору, так что на практике время работы не изменилось.

Рабочие паровозосборочного цеха завода Гартмана в Луганске, 1905 год. Архив Луганского областного краеведческого музея

Обещание восьмичасового рабочего дня стало одним из главных тезисов в программе социалистов, в том числе большевиков. Поэтому после октябрьского переворота в 1917 году одним из первых декретов Совета народных комиссаров был «О восьмичасовом рабочем дне».

В нем говорилось, что рабочее время не должно превышать 8 часов в сутки и 48 часов в неделю. Сама же рабочая неделя осталась шестидневной с выходным в воскресенье. В Кодексе законов о труде 1918 года появились новые бонусы: ввели месячный оплачиваемый отпуск; сократили рабочий день до 6 часов в предпраздничные дни; установили, что между окончанием рабочего дня в субботу и началом в понедельник должно быть 42 часа. Получалось, что по субботам рабочий день с учетом обеденного перерыва сокращался до 5 часов.

Митинг в Петрограде (сейчас Санкт-Петербург), октябрь 1917 года. Архив Луганского областного краеведческого музея

Впрочем тогда можно было вводить какие угодно законы. На деле фабрики и заводы практически не работали, а рабочих скорее агитировали идти воевать за советскую власть. К началу 1920-х промышленность начала возрождаться, и рабочие стали возвращаться на заводы. В 1922 году им урезали отпуск до 14 дней и перестали оплачивать выходные на религиозные праздники. Однако появились новые выходные дни — 1 мая и 7 ноября. Большевики на этом не останавливались и обещали народу большее — перейти на семичасовой рабочий день без уменьшения оплаты труда.

Группа руководителей Госавиазавода № 12 (сейчас завод «Антонов») в Киеве, 1920 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В конце 1920-х Сталин свернул Новую экономическую политику и объявил курс на индустриализацию. Тут-то и начались эксперименты с рабочей неделей и календарем. В конце августа 1929-го выходит постановление Совнаркома «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». Суть идеи непрерывного производства была в том, что рабочая неделя стала пятидневной — четыре рабочих дня и один выходной. Работников предприятия или учреждения разбивали на пять групп по цветам: желтый, розовый, красный, фиолетовый и зеленый. У каждой группы был свой собственный выходной, отмеченный определенным цветом. Для рабочих даже выпускали специальные разноцветные табель-календари, которые вешали на стены рядом с обычным григорианским календарем.

Группа рабочих кирпичного завода на Демеевке в Киеве, 1925 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Участники конференции по вопросу награждения лучших ударников завода «Арсенал» в Киеве, 1929 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Группа рабочих кирпичного завода на Демеевке в Киеве, 1925 год. Участники конференции по вопросу награждения лучших ударников завода «Арсенал» в Киеве, 1929 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В рамках этой идеи создали новый советский революционный календарь. Год разделили на 72 недели по пять дней в каждой. Еще пять дней оставалось на государственные праздники, которые не входили ни в какие недели.

Рабочий день сделали семичасовым, как и обещали, но никто не ожидал такой путаницы с выходными. Несмотря на то, что их стало больше, не было ни одного дня отдыха, общего для всех. Если у родственников или друзей выходной приходился на разные дни пятидневки, то они не могли встретиться друг с другом. Поэтому выходные превращались в «какие-то фиолетовые пятые числа», реформа быстро стала непопулярной и от пятидневки решили отказаться.