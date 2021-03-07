54 роки тому в СРСР зʼявилися два вихідні. До цього були «різнокольорові» дні відпочинку, шестиденка і «перший день» замість понеділка. Згадуємо, як змінювався робочий тиждень — в архівних фото

Завідувач кабінету політичної освіти Броварського міськкому КПУ Козій Н. К. (другий праворуч) консультує пропагандистів, Бровари, 8 травня 1973 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У Російській імперії робочий час ніяк не обмежувався законом до кінця XIX століття. Після скасування кріпосного права селяни часто працювали за наймом, і здебільшого в полях. Вони традиційно підлаштовувались під сезони: влітку роботи більше, взимку — менше. Вихідним була неділя, коли всі ходили до церкви.

Робітникам на фабриках доводилося працювати по 14—16 годин на добу. Тільки влітку 1897 року після низки великих страйків на виробництвах Микола II підписав закон «Про тривалість і розподіл робочого часу в закладах фабрично-заводської промисловості».

Робітники та керівництво Паровозобудівного заводу Гартмана в Луганську, 1900-ті роки. Це один із прикладів радянської фотоцензури — директори, які сидять у центрі, заретушовані як «класові вороги». Архів Луганського обласного краєзнавчого музею

Закон установлював шестиденний робочий тиждень та вихідний — неділю. Робочий день уперше обмежили до 11,5 години з понеділка по пʼятницю і до 10 в суботу для чоловіків, а також до 10 годин щодня для жінок і дітей. Відпустка не передбачалася, але зʼявилися 14 обовʼязкових свят — «неслужбових днів». Однак закон ніяк не обмежував понаднормові роботи, які можна було запроваджувати за особливим договором, тож на практиці час роботи не змінився.

Робочі паровозозбірного цеху заводу Гартмана в Луганську, 1905 рік. Архів Луганського обласного краєзнавчого музею

Обіцянка восьмигодинного робочого дня стала одією з головних тез у програмі соціалістів, зокрема й більшовиків. Тому після жовтневого перевороту в 1917 році одним із перших декретів Ради народних комісарів був «Про восьмигодинний робочий день».

У ньому йшлося про те, що робочий час не має перевищувати вісім годин на добу й 48 годин на тиждень. Сам же робочий тиждень залишався шестиденним, з вихідним у неділю. У Кодексі законів про працю 1918 року зʼявилися нові бонуси: запровадили місячну оплачувану відпустку; скоротили робочий день до шести годин у передсвяткові дні; встановили, що між закінченням робочого дня в суботу й початком у понеділок мало бути 42 години. Виходило, що по суботах робочий день з урахуванням обідньої перерви скорочувався до пʼяти годин.

Мітинг у Петрограді (нині Санкт-Петербург), жовтень 1917 року. Архів Луганського обласного краєзнавчого музею

Утім, тоді можна було ухвалювати будь-які закони. Фабрики та заводи практично не працювали, а робітників швидше агітували йти воювати за радянську владу. На початку 1920-х промисловість почала відроджуватись, і робітники стали повертатися на заводи. У 1922 році їм урізали відпустку до 14 днів і перестали оплачувати вихідні на релігійні свята. Однак зʼявилися нові вихідні дні — 1 травня і 7 листопада. Більшовики на цьому не зупинялися й обіцяли народові більше — перейти на семигодинний робочий день без зменшення оплати праці.

Група керівників Державіазаводу № 12 (зараз завод «Антонов» ) у Києві, 1920 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Наприкінці 1920-х Сталін звернув так звану Нову економічну політику й оголосив курс на індустріалізацію. Тут і почалися експерименти з робочим тижнем і календарем. Наприкінці серпня 1929-го виходить постанова Раднаркому «Про перехід на безперервне виробництво на підприємствах та установах СРСР». Суть ідеї безперервного виробництва була в тому, що робочий тиждень став пʼятиденним — чотири робочих дні та один вихідний. Працівників підприємства або установи розбивали на пʼять груп за кольорами: жовтий, рожевий, червоний, фіолетовий, зелений. І в кожної групи був свій вихідний, позначений певним кольором. Для робітників навіть випускали спеціальні різнокольорові табель-календарі, які вішали на стіни поруч зі звичайним григоріанським календарем.

Група робітників цегельного заводу на Деміївці в Києві, 1925 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Учасники конференції з питання нагородження кращих ударників заводу «Арсенал» у Києві, 1929 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Група робітників цегельного заводу на Деміївці в Києві, 1925 рік. Учасники конференції з питання нагородження кращих ударників заводу «Арсенал» у Києві, 1929 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У рамках цієї ідеї створили новий радянський революційний календар. Рік поділявся на 72 тижні по пʼять днів у кожному. Ще пʼять днів залишалося на державні свята, які не входили в жодні тижні.

Робочий день зробили семигодинним, як і обіцяли, але ніхто не очікував такої плутанини з вихідними. Незважаючи на те, що їх стало більше, жоден день відпочинку не був загальним для всіх. Якщо у родичів або друзів вихідний припадав на різні дні пʼятиденки, то вони не могли зустрітися один з одним. Тому вихідні перетворювалися на «якісь фіолетові пʼяті числа», реформа швидко стала непопулярною, і від пʼятиденки вирішили відмовитися.