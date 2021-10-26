45 лет назад в СССР ввели рыбный день — четверг. Вспоминаем, как партия дважды пыталась заменить мясо рыбой: килькой в томате и мороженым минтаем (фууу!) — в архивных фото

За всю историю существования в СССР постоянно случались перебои с продуктами. Все началось еще с большевистского переворота и Гражданской войны в 1917 году. Полки резко опустели, и новой власти пришлось вводить систему пайков, которых хватало далеко не всем. Уже тогда дефицитное мясо пытались заменить рыбой. «Обедал в Смольном — селедочный суп и каша. За ложку залогу — 100 рублей», — писал в своем дневнике Корней Чуковский. Другие писатели вспоминали о супе с воблой, который тогда подавали в общественных столовых. В начале 1920-х большевикам пришлось заменить национализацию и продразверстку «Новой экономической политикой». Благодаря этому снова открылись ресто­раны и кафе, а в магазинах появились продукты. Чтобы составить конкуренцию частникам, власти создали в 1923 году кооперативное товарищество «Народное питание» (Нарпит). Пропаганда развернула кампанию под эгидой борьбы с «кухонным рабством» и формирования «революционного питания и вкуса». Заведения Нарпита освободили от налогов. Здесь было дешево, но качество блюд и обслуживания проигрывало частным ресторанам. Вывески московских магазинов времен НЭПа, вторая половина 1920-х годов. Getty Images В 1928 году политику НЭПа свернули, частную собственность национализировали. Новый лидер большевиков Иосиф Сталин объявил о начале первой пятилетки с курсом на индустриализацию, на которую перебросили максимальные силы и ресурсы. На селе ввели принудительную коллективизацию — у крестьян отобрали землю и фактически превратили их в рабов при колхозах.

В начале 1930-х такая политика привела к Голодомору в Украине и на Кубани и к голоду в других регионах. Продукты выдавали по карточкам, особенно не хватало мяса. Советские теоретики питания в те годы убеждали, что мясо вредно для организма, и настоятельно советовали возмещать недостаток белков горохом, бобами и соей. Очень скоро стало ясно, что на одной сое заводы и фабрики не построишь. И тут нарком снабжения Анастас Микоян вспомнил, что коллективизация не затронула рыбу. Засолка камсы на рыбных промыслах в Бердянске, 1933 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного По настоянию Микояна 12 сентября 1932 года вышло постановление «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Теперь все столовые раз в неделю должны были готовить исключительно рыбные блюда. Конкретный день недели не указывался, заведения общепита выбирали его на свое усмотрение. Работники станции Дарница в столовой депо, Киев, 1934 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Чтобы подать трудящимся личный пример, Микояну даже пришлось пойти на жертвы. До этого он много лет предпочитал блюда из свинины. Теперь же по заданию партии он переключился на рыбу — вареную, жареную, копченую, соленую. А на даче у Сталина даже пришлось попробовать сырую. «Вначале было противно даже трогать ее. Но потом понравилось. Пробовали сперва несмело... Ощущение во рту было приятное, как будто кондитерское изделие. Брали рыбу, потом чеснок и соль и сразу же запивали рюмкой коньяку», — писал Микоян в своих мемуарах. Рабочие Ачуевского рыбоперерабатывающего комбината на Азовском море загружают осетров на тачки и переносят их на весы для взвешивания, 1930-е годы. Getty Images Выступая на съезде партии в 1934 году, Микоян победоносно показывал график роста потребления рыбной продукции. Через пару лет с мясом и другим продуктами стало получше. Обязательный рыбный день отменили, но о рыбе не забыли. В 1939 году рыбное хозяйство выделили в отдельное министерство, чтобы заниматься ловлей в промышленных масштабах. Особенно активно развивалась консервная промышленность. Бригадир коптильщиков Белгород-Днестровского рыбокомбината готовит очередную партию скумбрии к копчению, 1950-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Упаковка готовой продукции на Керченском рыбоконсервном заводе, 1950-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Бригадир коптильщиков Белгород-Днестровского рыбокомбината готовит очередную партию скумбрии к копчению, 1950-е годы. Упаковка готовой продукции на Керченском рыбоконсервном заводе, 1950-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Во время Второй мировой войны рыбное лобби немного поутихло. Очередной бум начался в середине 1950-х. Генсек Никита Хрущев попробовал новинку, «Кильку в томате», и назвал ее «лучшим народным продуктом». Дешевая консерва заполнила полки магазинов, а с томатным соусом стали консервировать любую рыбную продукцию. Рыбу теперь делили на сорта, а томатом маскировали вкусовые недостатки. Этикетки советских рыбных консервов в томате. «Бабель» В 1960-х у СССР уже был собственный внушительный рыболовный флот. А вот мясо снова оказалось в дефиците. Попытка Хрущева «догнать и перегнать Америку» по производству мяса, масла и молока на душу населения обернулась катастрофой для животноводства. А тут еще из-за засухи случился неурожай зерна, что привело к дефициту хлеба.