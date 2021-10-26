45 років тому в СРСР запровадили рибний день — четвер. Згадуємо, як партія двічі намагалася замінити мʼясо на рибу: кільку в томаті та заморожений минтай (фууу!) ― в архівних фото

За всю історію свого існування СРСР постійно відчував перебої з продуктами. Усе почалося ще з більшовицького перевороту та Громадянської війни у 1917 році. Полиці різко спорожніли, і новій владі довелося запроваджувати систему пайків, яких вистачало далеко не всім. Уже тоді дефіцитне мʼясо намагалися замінити на рибу. «Обідав у Смольному — оселедцевий суп та каша. За ложку застави — 100 рублів», — писав у своєму щоденнику Корній Чуковський. Інші письменники згадували про суп з воблою, який тоді подавали у громадських їдальнях. На початку 1920-х більшовикам довелося замінити націоналізацію та продрозкладку «Новою економічною політикою». Завдяки цьому знову відкрилися ресторани та кафе, а у магазинах зʼявилися продукти. Щоб скласти конкуренцію приватникам, влада створила 1923 року кооперативне товариство «Народне харчування». Пропаганда розгорнула кампанію під егідою боротьби з «кухонним рабством» та формування «революційного харчування та смаку». Заклади «Народного харчування» звільнили від податків. Тут було дешево, але якість страв та обслуговування програвала приватним ресторанам. Вивіски московських магазинів часів непу, друга половина 1920-х. Getty Images У 1928 році політику непу згорнули, приватну власність націоналізували. Новий лідер більшовиків Йосип Сталін оголосив про початок першої пʼятирічки з курсом на індустріалізацію, на яку перекинули максимальні сили та ресурси. У селі запровадили примусову колективізацію — у селян відібрали землю і фактично перетворили їх на рабів при колгоспах.

На початку 1930-х така політика призвела до Голодомору в Україні та на Кубані і до голоду в інших регіонах. Продукти видавали за картками, найбільше не вистачало мʼяса. Радянські теоретики харчування в ті роки переконували, що мʼясо шкідливе для організму, і наполегливо радили компенсувати нестачу білків горохом, бобами та соєю. Невдовзі стало зрозуміло, що на самій сої заводи та фабрики не збудуєш. І тут нарком постачання Анастас Мікоян згадав, що колективізація не зачепила рибу. Засолювання камси на рибних промислах у Бердянську, 1933 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного На вимогу Мікояна 12 вересня 1932 року вийшла ухвала «Про запровадження рибного дня на підприємствах громадського харчування». Тепер усі їдальні раз на тиждень мали готувати виключно рибні страви. Конкретний день тижня не був зазначений, заклади громадського харчування обирали його на власний розсуд. Працівники станції Дарниця у їдальні депо, Київ, 1934 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Щоб подати трудящим особистий приклад Мікояну навіть довелося піти на жертви. До цього він багато років надавав перевагу стравам зі свинини. Тепер же за завданням партії він перейшов на рибу — варену, смажену, копчену, солону. А на дачі у Сталіна навіть довелося скуштувати сиру. «Спочатку було гидко навіть торкатись її. Але потім сподобалося. Спробували спершу несміливо... Відчуття в роті було приємне, наче кондитерський виріб. Брали рибу, потім часник та сіль і одразу ж запивали чаркою коньяку», — писав Мікоян у своїх мемуарах. Робітники Ачуївського рибопереробного комбінату на Азовському морі завантажують осетрів на тачки та переносять їх на ваги для зважування, 1930-і роки. Getty Images Виступаючи на зʼїзді партії 1934 року, Мікоян переможно показував графік зростання споживання рибної продукції. Через кілька років ситуація із мʼясом та іншими продуктами стало покращилась. Обовʼязковий рибний день скасували, але про рибу не забули. У 1939 році рибне господарство виділили в окреме міністерство, щоб займатися виловом у промислових масштабах. Особливо активно розвивалася консервна промисловість. Бригадир коптильників Білгород-Дністровського рибокомбінату готує чергову партію скумбрії до копчення, 1950-і роки. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Упаковка готової продукції на Керченському рибоконсервному заводі, 1950-і роки. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Бригадир коптильників Білгород-Дністровського рибокомбінату готує чергову партію скумбрії до копчення, 1950-і роки. Упаковка готової продукції на Керченському рибоконсервному заводі, 1950-і роки. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Під час Другої світової війни рибне лобі трохи вщухло. Черговий бум розпочався у середині 1950-х. Генсек Микита Хрущов спробував новинку, «Кільку в томаті», і назвав її «найкращим народним продуктом». Дешева консерва заповнила полиці магазинів, а з томатним соусом почали консервувати будь-яку рибну продукцію. Рибу тепер ділили на сорти, а томатом маскували смакові вади. Етикетки радянських рибних консервів у томаті. «Бабель» У 1960-х СРСР уже мав власний значний риболовецький флот. А от мʼясо знову опинилося у дефіциті. Спроба Хрущова «наздогнати і перегнати Америку» з виробництва мʼяса, олії та молока душу населення обернулася катастрофою тваринництва. А тут ще через посуху стався неврожай зерна, що спричинило дефіцит хліба.