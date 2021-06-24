87 лет назад столицу советской Украины перенесли из Харькова в Киев. За 15 лет столичного статуса Харьков расширили и застроили, а потом все проекты свернули. Как это было — в архивных фото

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Начало Сумской улицы на площади Тевелева (сейчас площадь Конституции) в Харькове, 1927 год.

Некоторое время Харьков рассматривался как временная столица. В резолюции политбюро ЦК КП(б)У 1923 года говорилось, что «Харьков должен надолго остаться столицей Украины», но не навсегда. Столичный статус города официально закрепили только в Конституции УССР 1929 года. За это время среди высокопоставленных партийных чиновников были предложения перенести столицу в другой город, например в новый индустриальный центр Украины — Запорожье.

Сначала большевики планировали установить советскую власть в Киеве — культурном и политическом центре Украины. Но на протяжении 1918—1919 годов войска большевиков дважды захватывали Киев, перевозили туда советское правительство, а примерно через месяц им приходилось отступать из города. Окончательно захватив Киев в 1920 году, большевики уже не спешили переносить сюда столицу советской Украины. Против этого выступил и большевистский лидер Владимир Ленин. Ведь за это время Киев стал центром национального украинского движения. А «красный террор», который устраивали в городе войска большевиков, не добавлял симпатий к советской власти.

Торговая (сейчас Павловская) площадь в Харькове, 1917 год.

С конца 1917 по начало 1919 года власть в Харькове менялась шесть раз. Город успел побыть столицей трех советских «республик»: советского клона УНР — Украинской Народной Республики Советов, Донецко-Криворожской республики и Украинской Социалистической Советской Республики.

После того как в Харькове окончательно установилась советская власть, в здании Городской думы разместился горсовет, а в здании Дворянского собрания — Всеукраинский центральный исполнительный комитет. Но места для огромного чиновничьего аппарата в новой столице все равно не хватало.

Общий вид здания Всеукраинского центрального иполнительного комитета в Харькове (бывшее здание Дворянского собрания, разрушено во время Второй мировой войны), 1930 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Здание Харьковского горсовета (бывшая Городская дума) на современной площади Конституции, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Общий вид здания Всеукраинского центрального иполнительного комитета в Харькове (бывшее здание Дворянского собрания, разрушено во время Второй мировой войны), 1930 год. Здание Харьковского горсовета (бывшая Городская дума) на современной площади Конституции, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Поэтому в середине 1920 годов в Харькове создается полноценная столичная инфраструктура. На пустыре к северо-западу от Сумской улицы разбили большую площадь Дзержинского (современная площадь Свободы), удобную для проведения массовых акций.

Здесь же для центрального аппарата госуправления построили Дом Государственной промышленности — Госпром. В конкурсе на строительство победил проект «Незваный гость» в стиле конструктивизма ленинградских архитекторов Сергея Серафимова, Самуила Кравца и Марка Фельгера. Монолитное бетонное здание высотой более ста метров возвели в рекордно короткие сроки. Подготовительные работы начали летом 1925 года, а 7 ноября 1928-го его уже сдали в эксплуатацию.

Первый советский 13-этажный небоскреб, Дом Государственной промышленности (Госпром), на площади Дзержинского (сейчас площадь Свободы) в Харькове, 1939 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После Госпрома на площади Дзержинского построили здания Дома проектных и строительных организаций и Дома кооперации — сегодня в них располагается Харьковский национальный университет им. Каразина. Новые здания строили не только для чиновников. Например, на площади Тевелева (современная площадь Конституции) в 1925 году возвели Новый Пассаж, сегодня это магазин «Детский мир».

Бывший доходный дом Гладкого на площади Тевелева (сейчас площадь Конституции) в Харькове, слева здание Нового Пассажа (сейчас «Детский мир»), 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Украинский статус столицы должен был подчеркивать 16,5-метровый монумент Тараса Шевченко. Его установили в бывшем Университетском саду. Авторы памятника — скульптор Матвей Манизер и архитектор Иосиф Лангбард. Правда, конкурс затянулся, поэтому открыли его через девять месяцев после того, как Харьков перестал быть столицей УССР.

Демонстрация по поводу закладки памятника Тараса Шевченко в Харькове, март 1934 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Памятник Тарасу Шевченко в Харькове, 1935 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Демонстрация по поводу закладки памятника Тараса Шевченко в Харькове, март 1934 года. Памятник Тарасу Шевченко в Харькове, 1935 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Харьков в 1920 — 1930-е годы быстро расширялся и заселялся. Если в 1920 году население города составляло лишь 285,2 тысячи человек, то по данным переписи 1939 года здесь жили уже 832 тысячи. До начала 1920-х территория Харькова была сравнительно небольшой. Благодаря интенсивному строительству уже в 1923 году она выросла до 119 квадратных километров, а в 1939-м — до 288.

В разных районах Харькова появились новые жилые массивы. Например, в восточной части города для рабочих Харьковского тракторного завода построили «Соцгородок Новый Харьков». В проектных документах его описывали так: «Соцгородок — это законченный организм, продуманный и рассчитанный от начала до конца… социалистические города строятся с приближением к максимальному комфорту обслуживания населения при условии равенства этого обслуживания и исключения контраста роскоши и бедности».

Дома «Соцгородка Новый Харьков» для рабочих Харьковского тракторного завода, 1934 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Однако некоторые масштабные проекты так и не успели реализовать из-за того, что Харьков утратил столичный статус. Например, на месте нынешнего сквера с Зеркальной струей планировали построить Театр массового музыкального действа на четыре тысячи человек. По задумке авторов проекта, конструктивистов братьев Весниных, одна из стен здания раздвигалась, и зрители, сидя в зале, могли смотреть на Сумскую улицу.

Перенос столицы из Харькова в Киев обсуждали в Кремле в начале 1930-х. Официально этот вопрос на партийном пленуме поставил второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома Павел Постышев в январе 1934 года. По его словам, перенести столицу предложил «лично товарищ Сталин». Все потому, что Киев — «естественный географический центр Украины», и перенос столицы туда «будет способствовать дальнейшему развитию национально-культурного строительства и большевистской украинизации на базе индустриализации и коллективизации». Решение единогласно утвердили 21 января 1934 года.

Изначально на переезд планировали потратить месяц, но в итоге все затянулось до лета. Наконец 23 июня 1934 года на Привокзальной площади в Харькове торжественно проводили в новую столицу членов ЦК КП(б)У и правительство советской Украины. На прощание Постышев, на тот момент уже первый секретарь Киевского обкома, пожелал харьковчанам «не выпускать из рук знамя первенства».

Привокзальная площадь в Харькове, 1930-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

На следующий день, 24 июня, руководство УССР торжественно встречали уже в Киеве. Основной митинг и военный парад прошли на площади Героев Перекопа (современная Софийская площадь). По словам корреспондента «Правды», демонстрация там продолжалась 4,5 часа и «превосходила все, что было до сих пор в Киеве».

Встреча в Киеве правительства УССР и ЦК КП(б)У, которые переехали из Харькова, 24 июня 1934 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Встреча в Киеве правительства УССР и ЦК КП(б)У, которые переехали из Харькова, 24 июня 1934 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В январе 1935 года новый статус Киева официально закрепили в Конституции. Но часть министерств и ведомств все еще оставались в Харькове — ведь новый правительственный квартал в новой столице еще только предстояло построить. За следующие пять лет в строительные проекты в Киеве вложили около полутора миллиарда рублей.

Вид на центральную часть Киева, апрель-май 1937 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Переносить столицу — дело непростое, а вот отправить «Бабелю» донат можно всего в несколько кликов.