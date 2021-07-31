64 года назад «хрущевки» стали эталоном жилой архитектуры. Их строили на время, до наступления коммунизма. Он не настал — СССР развалился, а «хрущевки» остались. Как это было — в архивных фото Киева

Массовый приток населения из сел в города начался в СССР еще в 1920—1930-е годы. Однако жилья на всех не хватало. Разрушения Второй мировой войны только усугубили эту проблему. И до смерти Сталина решить ее не удалось.

Киевляне на воскреснике по восстановлению Крещатика, 10 апреля 1944 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первые эксперименты со строительством панельно-каркасного массового жилья начались еще в 1920-х и продолжились в послевоенное время. Однако даже при поточно-скоростной методике строительства все еще сохранялась архитектурная эстетика. «Каркасно-панельные жилые дома должны иметь те же черты, которые присущи жилищу советского, социалистического типа, то есть обладать гармоничными пропорциями, отличаться добротной и красивой отделкой и, в зависимости от градостроительных условий, иметь балконы, эркеры, лоджии. Новые методы строительства не должны обеднять архитектуру. Наоборот, они могут и должны обогащать ее», — писали советские архитекторы начала 1950-х.

Строительные работы на Крещатике в Киеве, май 1952 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1953 году к власти пришел новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который сразу же взялся за жилищный вопрос. Уже в июне следующего года на Всесоюзном совещании строителей он возложил вину за недостаток жилья на архитекторов, которые «понимают архитектуру слишком эстетически, как художественную деятельность, а не как средство удовлетворения насущных потребностей советского народа, тратят народные деньги на никому не нужные красоты, вместо того, чтобы строить проще, но больше». В итоге 4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее конец периоду сталинской архитектуры.

Постановление «О развитии жилищного строительства в СССР» 31 июля 1957 года окончательно закрепило новые принципы строительства и архитектуры. В первую очередь, за счет рационализации жилого пространства. Разработка проектов экономичного и массового жилищного строительства велась на высшем уровне. Вместо «сталинок» с высокими потолками и большими отдельными комнатами появились «хрущевки» — с кухнями по 5—6 квадратных метров, проходными комнатами и совмещенным санузлом. Высота подавляющего большинства «хрущевок» — четыре или пять этажей. Это связано с тем, что пять этажей — максимальная высота дома, в котором по строительным нормам не требуется лифт. В конце 1950-х такие дома появляются и в Киеве.

Начало застройки Первомайского жилого массива в Киеве на Чоколовке, 1957 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Общий вид строительства массива на Чоколовке в Киеве, 1958 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Начало застройки Первомайского жилого массива в Киеве на Чоколовке, 1957 год. Общий вид строительства массива на Чоколовке в Киеве, 1958 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В этот период распространилась практика создания микрорайонов. В 1956—1957 годах на Чоколовке (сегодня это часть Соломенского района) на месте частного сектора, полей и огородов начали строить первый в Киеве жилищный массив — Первомайский. Первые кварталы возвели уже к 1959 году. Первомайский массив застраивался «хрущевками» ранних типов — с улучшенной планировкой и даже некоторыми архитектурными украшениями.

Воскресник на Первомайском жилищном массиве Соломенского района Киева, июль 1960 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Еще одним новым жилищным массивом, который состоял из «хрущевок», стали Нивки в нынешнем Шевченковском районе Киева. Очень быстро новые дома стали «проникать» и в исторические районы в центре Киева. Под девизом «рационального использования пространства» их строили на любом свободном участке. Так в конце 1950-х «хрущевки» появились на Печерске: между бульварами Лихачева (сейчас Марии Приймаченко), Печерским (Леси Украинки), Дружбы Народов и улицей Патриса Лумумбы (Иоанна Павла II), а также в районе исторической местности Зверинец — на улице Киквидзе (сейчас Михаила Бойчука) и Бастионной.

Строительство домов на Бастионной улице в Печерском районе Киева, 1959 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В этот период в Киеве, как и в других городах, практиковалась «народная стройка». Каждый человек, после смены на своей работе, должен был поработать еще и на стройке. Таким образом строили разные объекты — стадионы, кинотеатры, дома культуры, а также и жилые дома. На фоне такого строительного бума выросло и население Киева.

Строительство дома Первомайского жилого массива в Киеве, июнь 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Бригада строителей-передовиков знакомится с новыми участками строительства жилого массива в Железнодорожном районе (сегодня большая его часть входит в состав Соломенского района) Киева, 25 июля 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство дома Первомайского жилого массива в Киеве, июнь 1959 года. Бригада строителей-передовиков знакомится с новыми участками строительства жилого массива в Железнодорожном районе (сегодня большая его часть входит в состав Соломенского района) Киева, 25 июля 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Заданная Хрущевым тенденция на «рациональность и экономичность» в строительстве продолжалась. В 1959 году советская делегация из архитекторов и инженеров во главе с генсеком поехала во Францию осматривать панельные дома инженера Раймона Камю. Эту технологию запатентовали в 1948 году для новых домов для рабочих. Хрущеву технология понравилась, в первую очередь, из-за простоты и быстроты строительства. СССР купил лицензию на систему массового производства панелей. Технологию переработали советские инженеры, упростив до крайности новые «хрущевки» по сравнению с французскими панельными домами.

Строительство панельного дома во Франции по системе Раймона Камю, 12 декабря 1952 года. Keystone-France / Contributor / Getty images

Новые типовые панельные «хрущевки» появляются в Киеве уже в начале 1960-х. Так застраивался район Ленинградской площади (современная Дарницкая площадь). Строительство панельных «хрущевок» обходилось еще дешевле, чем блочных или кирпичных. Да и собрать дом теперь можно было гораздо быстрее — примерно за десять дней.

Установка межкомнатных панелей во время строительства Дарницкого жилого массива в Киеве, февраль 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Строительство панельных домов на Ленинградской площади (сейчас Дарницкая площадь) в Киеве, сентябрь 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Установка межкомнатных панелей во время строительства Дарницкого жилого массива в Киеве, февраль 1959 года. Строительство панельных домов на Ленинградской площади (сейчас Дарницкая площадь) в Киеве, сентябрь 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Поначалу люди даже были довольны. Ведь «маленькое жилье, но зато свое» было лучше коммуналок и бараков. На советском телевидении так рекламировали новые квартиры: «для того, чтобы приготовить борщ в старой квартире, нужно пройти 500 шагов, а в новой, маленькой кухне 5,6 кв. метра все рядом, до любой вещи можно буквально дотянуться рукой».

Тем более, что изначально «хрущевки» строились как временное жилье, которое в «ближайшем будущем» предполагалось сменить на более комфортные дома. В хрущевские времена руководители государства обещали к 1980 году построить коммунизм, что должно было привести к «улучшению условий проживания советских людей».

Новоселы переезжают в новые квартиры на Дарнице, апрель 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Семья слесаря-ударника Ивана Шведенко вселяется в новую квартиру по улице Песчаной (сейчас улица Виктора Ярмолы в Шевченковском районе Киева), 24 апреля 1962 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Новоселы переезжают в новые квартиры на Дарнице, апрель 1959 года. Семья слесаря-ударника Ивана Шведенко вселяется в новую квартиру по улице Песчаной (сейчас улица Виктора Ярмолы в Шевченковском районе Киева), 24 апреля 1962 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Но время шло, и недостатки экономных «хрущевок» проявлялись все больше. Квартиры маленькие, зимой — холодно, летом — жарко, шумоизоляция слабая, лифтов нет. Но что еще хуже — традиционные мебельные гарнитуры не помещались в комнатах. Маленькие размеры квартир вынудили промышленность производить мебель меньших габаритов, которая стала такой же типовой и унифицированной, как и дома. В двухтомнике «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» в 1959 году рекламировалась секционная и трансформируемая мебель: сборный рабочий стол вместо секретера, сервант с раздвижными дверцами вместо буфета, раздвижные кресла и диваны вместо традиционных, для кухни — подвесные шкафчики и полки, откидывающийся обеденный стол и скамья.

Квартира в новой «хрущевке» в одном из районов Киева, май 1963 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Бригадир-рационализатор Дарницкого шелкового комбината Мельник Н. читает журнал в своей новой квартире в Киеве, 5 февраля 1964 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Квартира в новой «хрущевке» в одном из районов Киева, май 1963 года. Бригадир-рационализатор Дарницкого шелкового комбината Мельник Н. читает журнал в своей новой квартире в Киеве, 5 февраля 1964 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Несмотря на все недостатки, жилищную проблему благодаря «хрущевкам» удалось решить в рекордно короткие сроки. Уже к началу 1970-х Советский Союз по числу новых квартир на тысячу человек занимал одно из первых мест в мире. Правда, обещанный коммунизм так и не наступил, СССР развалился, а люди до сих пор живут в «хрущевках», срок эксплуатации которых давно истек.

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