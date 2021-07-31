64 года назад «хрущевки» стали эталоном жилой архитектуры. Их строили на время, до наступления коммунизма. Он не настал — СССР развалился, а «хрущевки» остались. Как это было — в архивных фото Киева

Массовый приток населения из сел в города начался в СССР еще в 1920—1930-е годы. Однако жилья на всех не хватало. Разрушения Второй мировой войны только усугубили эту проблему. И до смерти Сталина решить ее не удалось.
Первые эксперименты со строительством панельно-каркасного массового жилья начались еще в 1920-х и продолжились в послевоенное время. Однако даже при поточно-скоростной методике строительства все еще сохранялась архитектурная эстетика. «Каркасно-панельные жилые дома должны иметь те же черты, которые присущи жилищу советского, социалистического типа, то есть обладать гармоничными пропорциями, отличаться добротной и красивой отделкой и, в зависимости от градостроительных условий, иметь балконы, эркеры, лоджии. Новые методы строительства не должны обеднять архитектуру. Наоборот, они могут и должны обогащать ее», — писали советские архитекторы начала 1950-х.
В 1953 году к власти пришел новый первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который сразу же взялся за жилищный вопрос. Уже в июне следующего года на Всесоюзном совещании строителей он возложил вину за недостаток жилья на архитекторов, которые «понимают архитектуру слишком эстетически, как художественную деятельность, а не как средство удовлетворения насущных потребностей советского народа, тратят народные деньги на никому не нужные красоты, вместо того, чтобы строить проще, но больше». В итоге 4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее конец периоду сталинской архитектуры.
Постановление «О развитии жилищного строительства в СССР» 31 июля 1957 года окончательно закрепило новые принципы строительства и архитектуры. В первую очередь, за счет рационализации жилого пространства. Разработка проектов экономичного и массового жилищного строительства велась на высшем уровне. Вместо «сталинок» с высокими потолками и большими отдельными комнатами появились «хрущевки» — с кухнями по 5—6 квадратных метров, проходными комнатами и совмещенным санузлом. Высота подавляющего большинства «хрущевок» — четыре или пять этажей. Это связано с тем, что пять этажей — максимальная высота дома, в котором по строительным нормам не требуется лифт. В конце 1950-х такие дома появляются и в Киеве.
В этот период распространилась практика создания микрорайонов. В 1956—1957 годах на Чоколовке (сегодня это часть Соломенского района) на месте частного сектора, полей и огородов начали строить первый в Киеве жилищный массив — Первомайский. Первые кварталы возвели уже к 1959 году. Первомайский массив застраивался «хрущевками» ранних типов — с улучшенной планировкой и даже некоторыми архитектурными украшениями.
Еще одним новым жилищным массивом, который состоял из «хрущевок», стали Нивки в нынешнем Шевченковском районе Киева. Очень быстро новые дома стали «проникать» и в исторические районы в центре Киева. Под девизом «рационального использования пространства» их строили на любом свободном участке. Так в конце 1950-х «хрущевки» появились на Печерске: между бульварами Лихачева (сейчас Марии Приймаченко), Печерским (Леси Украинки), Дружбы Народов и улицей Патриса Лумумбы (Иоанна Павла II), а также в районе исторической местности Зверинец — на улице Киквидзе (сейчас Михаила Бойчука) и Бастионной.
В этот период в Киеве, как и в других городах, практиковалась «народная стройка». Каждый человек, после смены на своей работе, должен был поработать еще и на стройке. Таким образом строили разные объекты — стадионы, кинотеатры, дома культуры, а также и жилые дома. На фоне такого строительного бума выросло и население Киева.
Заданная Хрущевым тенденция на «рациональность и экономичность» в строительстве продолжалась. В 1959 году советская делегация из архитекторов и инженеров во главе с генсеком поехала во Францию осматривать панельные дома инженера Раймона Камю. Эту технологию запатентовали в 1948 году для новых домов для рабочих. Хрущеву технология понравилась, в первую очередь, из-за простоты и быстроты строительства. СССР купил лицензию на систему массового производства панелей. Технологию переработали советские инженеры, упростив до крайности новые «хрущевки» по сравнению с французскими панельными домами.
Новые типовые панельные «хрущевки» появляются в Киеве уже в начале 1960-х. Так застраивался район Ленинградской площади (современная Дарницкая площадь). Строительство панельных «хрущевок» обходилось еще дешевле, чем блочных или кирпичных. Да и собрать дом теперь можно было гораздо быстрее — примерно за десять дней.
Поначалу люди даже были довольны. Ведь «маленькое жилье, но зато свое» было лучше коммуналок и бараков. На советском телевидении так рекламировали новые квартиры: «для того, чтобы приготовить борщ в старой квартире, нужно пройти 500 шагов, а в новой, маленькой кухне 5,6 кв. метра все рядом, до любой вещи можно буквально дотянуться рукой».
Тем более, что изначально «хрущевки» строились как временное жилье, которое в «ближайшем будущем» предполагалось сменить на более комфортные дома. В хрущевские времена руководители государства обещали к 1980 году построить коммунизм, что должно было привести к «улучшению условий проживания советских людей».
Но время шло, и недостатки экономных «хрущевок» проявлялись все больше. Квартиры маленькие, зимой — холодно, летом — жарко, шумоизоляция слабая, лифтов нет. Но что еще хуже — традиционные мебельные гарнитуры не помещались в комнатах. Маленькие размеры квартир вынудили промышленность производить мебель меньших габаритов, которая стала такой же типовой и унифицированной, как и дома. В двухтомнике «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» в 1959 году рекламировалась секционная и трансформируемая мебель: сборный рабочий стол вместо секретера, сервант с раздвижными дверцами вместо буфета, раздвижные кресла и диваны вместо традиционных, для кухни — подвесные шкафчики и полки, откидывающийся обеденный стол и скамья.
Несмотря на все недостатки, жилищную проблему благодаря «хрущевкам» удалось решить в рекордно короткие сроки. Уже к началу 1970-х Советский Союз по числу новых квартир на тысячу человек занимал одно из первых мест в мире. Правда, обещанный коммунизм так и не наступил, СССР развалился, а люди до сих пор живут в «хрущевках», срок эксплуатации которых давно истек.
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