Пограничники Польши сообщили о новых попытках прорыва границы мигрантами. За пособничество задержали двух украинцев
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- Екатерина Кадакова
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Straż Graniczna / Facebook
В Польше сообщили об уменьшении количества попыток незаконного пересечения границы. За пятницу, 19 ноября, насчитали 195, до этого было 250 попыток в четверг и 501 в среду.
Об этом сообщили в пресс-службе польской пограничной службы.
«5 иностранцев были задержаны. Что касается 82 иностранцев, было принято решение об их выезде с территории Польши», — рассказали пограничники.
В то же время, отмечается, что за пособничество мигрантам задержаны два гражданина Украины и один гражданин Германии.
Кроме того, пограничники рассказали, что возле Дубиче Церкевне было несколько попыток прорыва границы.
«Наибольшая группа состояла примерно из 200 иностранцев и еще нескольких десятков человек. Иностранцы были агрессивны — бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ», — заявили в пограничной службе Польши.
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