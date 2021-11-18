В Евросоюзе заявили, что будут проводить только «технические» переговоры с режимом Лукашенко по поводу мигрантов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Палинчак Михаил / УНИАН
В Евросоюзе исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с властями Беларуси, кроме технических контактов по поводу мигрантов на границе.
Об этом в четверг, 18 ноября, на брифинге заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
«Вопроса о переговорах с режимом Лукашенко в повестке дня нет», — сказал он, сообщает Reuters.
По словам Мамера, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и возвращении их домой, а не на контактах с Минском.
Также представитель Еврокомиссии уточнил, что переговоры технического характера — по вопросам репатриации находящихся на границе людей — проведут с Агентством ООН по делам беженцев, с Международной организацией по миграции и с беларусской стороной.
«Это то, на чем будет фокус переговоро и, конечно, на том, как оказать помощь людям, которые находятся на границе», — добавил он.
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