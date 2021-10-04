Глава Рады Разумков заявил, что не услышал тот «миллион вопросов» от депутатов СН, и ответил на их претензии

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что партия «Слуга народа» не высказала ему тот «миллион претензий», из-за которого инициировала процедуру его отставки.

Об этом он заявил во время брифинга, который состоялся в стенах парламента в понедельник, 4 октября.

«Если есть миллион претензий, то их надо высказывать. На какие-то ты можешь дать ответ, на какие-то — нет, но это диалог, парламент — это место для диалога. Я решил, что это правильно пригласить коллег, с которыми я прошел избирательную кампанию, два года проработал в стенах Верховной Рады, чтобы услышать тот миллион претензий, потому что в Трускавце у меня не было возможности их услышать. Но я сегодня получил официальное письмо от [главы фракции «Слуга народа» Давида] Арахамии о том, что они не считают целесообразным проводить такую встречу. Я сделал этот шаг, я считаю, что это правильно», — заявил Разумков.

Перед этим глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что его беспокоит то, что Разумков не голосовал за введение санкций в отношении телеканалов 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака. На что Разумков ответил: «Да я после первых санкций вышел и объяснил: к гражданам Украины закон о санкциях не применяется. Если они террористы, то это должен признать суд, им тогда не место в государственных органах».

Что касается обвинений в его адрес в нарушении регламента при голосовании за закон о деолигархизации, то Разумков напомнил, что находился на самоизоляции из-за коронавируса и в этом не участвовал. Сейчас он ждет, пока комитет исправит закон — без взаимоисключающих правок. Тогда он его подпишет и передаст президенту.

Перед этим на согласительном совете Разумков заявил, что его отставку парламент рассмотрит в четверг, 7 октябре. Однако затем на брифинге он уточнил: если идти по регламенту, то на этой пленарной неделе рассмотреть его отставку народные депутаты не смогут.

«Физически провести аудит Счетной палате по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, — невозможно. Объективно невозможно», — заявил Разумков.

На вопрос о том, планирует ли он в случае отставки с поста писать заявление на вход во фракцию «Слуга народа», Разумков четко не ответил: «Буду действовать в рамках действующего законодательства». Сейчас он внефракционный.