Офис генерального прокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака

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УНИАН

Офис генерального прокурора завершил следствие по подозрению в госизмене и разграблении национальных ценностей в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», нардепа Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Материалы производства открыты стороне защиты.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

После того, как Медведчук и Козак ознакомятся с доказательствами по делу, оно пойдет в суд. Офис генпрокурора отметил, что материалы дела 20 августа откроют для Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом.

Материалы по делу Тараса Козака вынесены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.