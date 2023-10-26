Коломойський тимчасово передав свої корпоративні права «1+1 media» гендиректору компанії

Ігор Коломойський передав на 5 років управління корпоративними правами медіахолдингу «1+1 media» гендиректору Ярославу Пахольчуку.

У заяві «1+1» йдеться, що Пахольчук зможе сам приймати рішення щодо управління, окрім відчуження корпоративних прав та отримання дивідендів. Вирішальний вплив залишається за Коломойським.

«Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу», — цитує студія заяву Ігоря Коломойського.