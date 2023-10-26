Коломойський тимчасово передав свої корпоративні права «1+1 media» гендиректору компанії

Ігор Коломойський передав на 5 років управління корпоративними правами медіахолдингу «1+1 media» гендиректору Ярославу Пахольчуку.
У заяві «1+1» йдеться, що Пахольчук зможе сам приймати рішення щодо управління, окрім відчуження корпоративних прав та отримання дивідендів. Вирішальний вплив залишається за Коломойським.
«Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу», — цитує студія заяву Ігоря Коломойського.
- 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня — напередодні йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав кілька підозр, серед них і щодо відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава у 3,89 мільярда гривень. Після цього адвокати просили скасувати заставу, однак суд не задовольнив їхню скаргу.
- Адвокати Ігоря Коломойського подали клопотання про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт через стан здоровʼя свого клієнта. 24 жовтня суд залишив олігарха Ігоря Коломойського в СІЗО і призначив йому додаткове медичне обстеження.