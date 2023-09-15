Коломойський отримав нову підозру за привласнення 5,8 мільярда гривень

Ігор Коломойський отримав нову підозру — у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Слідство заявляє, що у 2013—2014 роках Коломойський створив злочинне угруповання зі співробітників банку — вони допомагали йому легалізовувати гроші, отримані злочинним шляхом.

За цей період спільники дозволили Коломойському робити постійні фіктивні «внески готівкою до каси банку», яких не було насправді.

СБУ пише, що така схема дозволила Коломойському отримати 5,8 мільярда гривень, які потім перейшли на його особистий рахунок.

Для легалізації активів підозрюваний розплачувався ними в бізнесі, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.